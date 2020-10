Kim Kardashian siempre es noticia, pero después de la enorme celebración por su cumpleaños 40, la empresaria se ha convertido en el centro de las bromas en redes sociales, y todo debido a los dedos de sus pies.

Y es que, al parecer, Kim Kardashian podría tener no cinco, sino seis dedos en un pie.

Los dedos de Kim Kardashian. Imagen vía Instagram @KimKardashian

“¿Kim Kardashian tiene seis dedos en un pie?”

Esta imagen, que se hizo viral rápidamente, fue compartida por la propia Kim Kardashian el miércoles por la noche, y fue tomada en su fiesta de cumpleaños en una isla paradisíaca.

“¿Son realmente seis dedos?”, “¿Tiene Kim 6 dedos en un pie?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación.

Sin embargo, hace algunas semanas Kim Kardashian ya había hablado sobre sus supuestos seis dedos.

“Es una parte de mi pie que, cuando me pongo un zapato así, aplasta otra parte y, en la foto, no sé por qué, parece un sexto dedo. Espero que esto responda a las preguntas sobre mis seis dedos, porque solo tengo cinco dedos en cada pie “, dijo.

Por si fuera poco, la protagonista de Keeping Up with the Kardashians también fue acusada de editar en exceso una de las fotos que compartió junto a sus hermanas, Kourtney y Khloé, durante la estadía de cinco días en la isla que le costó $1,000,000 de dólares.

Y es que los usuarios de las redes aseguran que Kim editó tanto la foto que hay un parte de un brazo que no aparece.

La fundadora de KKW Beauty publicó varias fotografías con familiares y amigos, mientras celebraban su cumpleaños sin una mascarilla a la vista o manteniendo la distancia social; pero el texto que compartió Kim fue lo que más molestó a sus seguidores.

“Después de dos semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”, compartió Kim Kardashian en las redes.

“Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, añadió en el texto publicado en Instagram.

