Un video publicado en redes sociales en el que Maluma opina sobre Christian Nodal ha provocado que seguidores de ambos artistas hayan especulado que Maluma está celoso del cantante mexicano por su relación con Belinda, alegando que tal sentimiento del reggaetonero se debe a que él acaba de terminar una relación.

El noviazgo de Belinda y Nodal continúa después de que se especulara que se trataba únicamente de una estrategia para levantar el rating del programa de La Voz México, y aún se sigue hablanado de esta relación en numerosos medios.

El video en cuestión proviene, de acuerdo con Infobae, de un livestream que Maluma realizó en agosto. En ésta, habla con sus fans sobre una canción que grabó con Nodal.

Los fans del artista le preguntan la razón sobre por qué no ha sacado el tema que ya está grabado, a lo que el cantante de “Felices los cuatro” responde: “Me dan ganas de llamarle: ‘perro, que por qué’ Yo creo que Belinda no lo dejó”. Si bien la respuesta no da mucho que decir, sus seguidores de él y de Nodal aseguraron que eso decía porque sentía celos de la pareja mexicana.

Ni Maluma ni Nodal ni Belinda han hecho eco de estos presuntos celos del cantante colombiano.

Maluma expresó que tiene un relación cordial con Nodal y que la colaboración fue muy amena, por lo que realizó un nuevo tema con él y aseguró que esta nueva canción “¡sale porque sale!”.

