Virales pero no reales: El Vaticano no ha desconocido al presidente mexicano

La afirmación:

El Vaticano desconoció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque éste ordenó quitarle una playa en las costas mexicanas que el expresidente Vicente Fox le había obsequiado.

Los hechos:

El Vaticano no ha hecho ningún pronunciamiento de este tipo. En días recientes, López Obrador publicó un decreto que garantiza el libre tránsito en todas las playas del país.

Un video que circula en las redes sociales asegura falsamente que el Vaticano ordenó desconocer al presidente mexicano como protesta porque éste ordenó quitarle una playa privada que había sido regalo del expresidente Vicente Fox para la Santa Sede. “Vaticano desconoce a AMLO como presidente porque les quitaron las playas que Fox les regaló”, dice el titular del video.

En principio en el sitio oficial del Vaticano no hay ninguna declaración de ese tipo. Tampoco en las comunicaciones del papa Francisco.

En enero de 2020 el periodista mexicano Raúl Olmos publicó un reportaje en el que se señala que el gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-2006) cedió una playa en Cancún, Quintana Roo, al grupo conocido como Los Legionarios de Cristo, que fue fundado por el padre Marcial Maciel, sobre quien pesan numerosas denuncias de pederastia.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo en enero que “en el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”.

El pasado 21 de octubre el presidente mexicano publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se garantiza el libre acceso y tránsito a todas las playas del país. “El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”, dice el documento.

Ante esta serie de hechos, el conductor del video aseguró que en protesta por haberle quitado la playa el Vaticano ha desconocido al presidente mexicano. Pero eso no ha ocurrido. Y Los Legionarios de Cristo es sólo una congregación, no el Vaticano en sí mismo.

El mismo conductor del video asegura que el papa Francisco está molesto con el presidente mexicano por la carta que le envió a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, para proponer que la Iglesia católica se disculpe por las violaciones cometidas durante la Conquista de América, cuyos 500 años se conmemorarán el próximo 2021.

Sin embargo, eso tampoco es correcto. El papa envió una carta al presidente mexicano diciendo que la Iglesia planea ofrecer una disculpa por esos hechos históricos. Incluso, en voz del propio AMLO, le mandó buenos deseos y que siga trabajando.

El pasado 15 de octubre monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y arzobispo de Monterrey, dio a conocer que se ha comunicado con el presidente mexicano para asegurarle que la Iglesia sí pedirá perdón por los abusos cometidos durante la conquista de América y que eso ocurrirá en 2021.

La afirmación:

Virales pero no reales: Imágenes de un mitin de la campaña del presidente estadounidense Donald Trump donde se observa a una multitud y de un evento con pocas personas del candidato demócrata Joe Biden reflejan las “verdaderas” preferencias electorales.

Los hechos:

Los candidatos han aplicado parámetros distintos en sus mítines en el contexto de la pandemia de COVID-19. Mientras la campaña de Biden ha aplicado medidas de distanciamiento social y limitado el número de personas en sus eventos para evitar una mayor propagación del virus, la campaña de Trump ha permitido el acceso a una gran cantidad de personas.

El 14 de octubre el presidente estadounidense encabezó un mitin en la ciudad de Des Moines, Iowa. Trump publicó en Twitter una imagen del mitin en la que se observan gradas repletas de simpatizantes sin distanciamiento social.

Opositores a Trump han criticado que la campaña del presidente no aplique medidas de distanciamiento social en sus eventos y que, al contrario, permita grandes congregaciones de personas.

Entre el 8 y 9 de octubre la campaña de Biden organizó varios eventos en el estado de Arizona. Uno de los eventos consistió en la visita el 9 de octubre del autobús oficial de la campaña de Biden a la ciudad de Yuma. Ni Biden ni su compañera de fórmula presidencial, Kamala Harris, acudieron al evento.

En una imagen compartida en Twitter por la legisladora estatal demócrata por el distrito 4 de Arizona, Charlene Fernández, se observan pocas personas sosteniendo pancartas de la campaña Biden-Harris frente al autobús en un estacionamiento. En su publicación, Fernández, quien busca la reelección, celebró la visita del autobús a la región de Yuma.

La campaña de Biden ha sostenido en varias ocasiones que limita el número de personas que acuden a sus eventos para evitar una mayor propagación del COVID-19 en Estados Unidos.

Una publicación afirma incorrectamente en Facebook que las imágenes del mitin de Trump en Iowa y del evento de Biden en Yuma reflejan las “verdaderas” preferencias electorales de los estadounidenses.

Usuarios reaccionaron con críticas a Biden y a los medios de comunicación por reportar una ventaja del candidato demócrata en las encuestas.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas nacionales publicadas en las últimas semanas refleja una ventaja de Biden sobre Trump.

Además, de acuerdo con el sitio FiveThirtyEight, que compila los resultados de encuestas electorales, la mayoría de los sondeos más recientes colocan a Biden por encima de Trump en Iowa y Arizona por un estrecho margen.

La afirmación:

El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, es el candidato del chavismo, ideología y movimiento político de izquierda surgido en Venezuela.

Los hechos:

Ni Biden ni el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han declarado que exista algún tipo de afinidad entre entre ellos o sus proyectos de nación.

A principios de septiembre Maduro declaró que para su gobierno es indiferente si gana Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, o Biden, pues considera que tanto republicanos como demócratas obran de igual manera contra Venezuela y cualquier otra nación que sea independiente de la política exterior de Washington.

Durante el acto de entrega de un proyecto de Ley Antibloqueo ante la Asamblea Constituyente para hacer frente a las sanciones en los próximos meses Maduro dijo “hablamos siempre de la misma política, la ilegal aplicación de medidas coercitivas, unilaterales, denominadas con el cruel eufemismo de sanciones. Venezuela debe estar preparada, gane quien gane. Si gana Trump las elecciones lo enfrentaremos y lo venceremos; y si gana Biden también lo enfrentaremos y lo venceremos”, señaló el mandatario venezolano.

Por su parte, a principios de octubre, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos dijo durante un encuentro con la comunidad latina del condado de Miami-Dade que Maduro “es un dictador, simple y llanamente”. Biden agregó que el venezolano está causando sufrimiento al pueblo venezolano y que los venezolanos necesitan el apoyo de Estados Unidos “para recuperar la democracia y reconstruir el país”.

También en 2019 Biden reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela pocas semanas después de que éste se proclamara a sí mismo y llamara a nuevas elecciones. Guaidó ha sido aceptado como el líder legítimo de Venezuela por más de 50 países, incluido Estados Unidos.

La falsa afirmación de que Biden es candidato del chavismo está acompañada de un video en el que se muestra una fotografía de Biden departiendo con Maduro. Sobre la imagen aparece la leyenda: “Joe Biden, el candidato del chavismo”.

También aparece un video de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En la grabación, el político venezolano dice “y hoy la brisa bolivariana está soplando, soplando. Vamos a ver qué pasa, a lo mejor llega hasta Estados Unidos la brisa bolivariana en 13 días que faltan para las elecciones”. Posteriormente aparece otra leyenda que dice: “Los chavistas quieren que gane Joe Biden. No lo permitas. Sal a votar”.

Sin embargo, las imágenes utilizadas están fuera de contexto.

La de Biden con Maduro se tomó el 2 de enero de 2015 durante la toma de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La ceremonia ocurrió 14 días después de que Barack Obama firmara una serie de sanciones contra altos funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones a los derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales.

Tras el anuncio de las sanciones Maduro reiteró que la medida era un “paso en falso” contra su país. Estas medidas fueron recordadas por el mandatario durante el evento de septiembre de 2020 antes mencionado.

Según el reporte de los medios de comunicación, cuando Biden y Maduro se encontraron se estrecharon las manos y el mandatario venezolano pidió al entonces vicepresidente de Estados Unidos “relaciones de respeto” con Washington. Biden respondió con un elogio a su cabello que, según medios locales, provocó una carcajada del mandatario venezolano.

En el caso del video de Diosdado Cabello se trata de un fragmento del programa televisivo “Con el Mazo Dando” que se transmitió el miércoles 21 de octubre. En él, el funcionario chavista narró que había visitado el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, la calificó como un desastre y criticó a la oposición, encabezada por Guaidó de haberlas abandonado.

Cabello hizo mención de la “brisa bolivariana” tras celebrar el resultado de las recientes elecciones en Bolivia y analizar un tuit que Guaidó publicó en 2019 en el que festejaba la renuncia del entonces presidente boliviano Evo Morales. El funcionario lo criticó por el comentario y dijo que la brisa bolivariana son los pueblos ejerciendo sus derechos y que hoy “está soplando”.

Aunque Cabello sí dijo que la brisa bolivariana podría llegar a Estados Unidos, nunca dijo que el gobierno venezolano se inclinaba hacia algún candidato.“Hay de encuestas a encuestas, para todos los gustos. Vamos a ver qué ocurre”, comentó.

Virales pero no reales: Foto no muestra a Tom Hanks con playera anti-Trump

La afirmación:

Virales pero no reales: Una imagen muestra al reconocido actor de Hollywood, Tom Hanks, con una playera que incluye un mensaje anti-Trump.

Los hechos:

La imagen original fue publicada en 2015 por Hanks como una muestra de apoyo al equipo femenino de fútbol de Estados Unidos cuando se llevaba a cabo la Copa Mundial.

En 2015 se realizó la Copa Mundial de fútbol femenino en Canadá, del 6 de junio al 5 de julio.

El 29 de junio, un día antes del encuentro entre el equipo estadounidense y el alemán, Hanks publicó un mensaje de apoyo en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook.

El mensaje incluyó una selfie de Hanks en la que aparece con la playera oficial del equipo de Estados Unidos.

Una publicación que circula en Facebook incluye una versión editada de la fotografía en la que, en lugar de mostrar al actor con la camisa del equipo futbolístico, Hanks aparece con una playera con un mensaje que dice “Despidan al Mentiroso 2020”.

El logo con el mensaje en la playera es similar a la imagen oficial de la campaña del presidente republicano, Donald Trump, quien busca la reelección en los comicios del 3 de noviembre.

Pero en las publicaciones originales, que incluyen la fotografía real, Hanks envió un mensaje de apoyo a la entonces entrenadora del equipo nacional femenino estadounidense, Jill Ellis.

“Saben que cuentan conmigo si la entrenadora Ellis me necesita”, escribió Hanks en las publicaciones en las que porta la playera del equipo.

El equipo estadounidense obtuvo el triunfo en su encuentro contra Alemania el 30 de junio de 2015 y cinco días después derrotó a Japón en la final de la Copa Mundial.

La entrenadora Ellis concluyó su gestión al frente del equipo en octubre de 2019. Bajo su liderazgo, el equipo ganó dos campeonatos de forma consecutiva, la Copa Mundial de 2015 y la de 2019.

