Antes de este Día de Elección, más de 90 millones de personas ya emitieron su voto, ya sea presencial de manera anticipada o por medio del correo, pero, debido a que han habido ciertas declaraciones sobre la confianza en esta forma de votar, quizás te preguntes si tu voto enviado por correo ya está listo para ser contado.

Afortunadamente, funcionarios electorales tienen herramientas para rastrear tu boleta electoral, o bien, para informarte si tu boleta ya fue aceptada o rechazada.

El voto por correo ya no está disponible en el país, pero lo que sí se puede hacer es llevar personalmente la boleta a un centro electoral este día de la elección general. Pero si ya la entregaste días anteriores, la mayoría de los estados te informan del estatus de tu boleta.

Los estados tienen diferentes métodos para rastrear tu boleta, algunos como California tienen una su propia forma para rastrearlo y otros ofrecen esa herramienta dentro de las páginas web de la elección. Para buscar la página web de tu estado da click aquí.

Entérate:

Elecciones 2020 en vivo: Juez ordena a USPS buscar boletas rezagadas

En caso de que aún no te sea informado que tu boleta ya fue aceptada, no es razón de alarma, ya que se podría deber a que aún no haya llegado a su destino debido a la gran cantidad de boletas que fueron enviadas de esta manera; no obstante, si ya pasaron semanas desde que enviaste tu boleta y aún no recibes respuesta sobre su aceptación, lo mejor es contactar con los funcionarios de la elección de tu localidad.

La importancia de revisar el estatus de tu boleta radica en que hay muchos motivos por los que tu boleta pueda ser rechazada, ya que podría no ser aceptada por errores pequeños; por ejemplo, que no coincida la firma de la boleta con la de la firma en el archivo de tu registro como votante. Otro pequeño error es que uno haya olvidado firmar, o que la boleta no haya sido enviada dentro de los límites de tiempo que exigen los funcionarios de elección. Por esta razón, es mejor revisar si está todo en orden con tu boleta.

Ve también:

Ohio de nuevo es clave para elección presidencial

Elecciones 2020: Conteo de votos podría tardar más de lo normal