En este día de Elecciones 2020, los votantes no están votando directamente por su presidente, sino por electores que lo harán hasta el 14 de diciembre.

En Estados Unidos no es necesariamente la mayoría de los votantes quienes eligen al líder del poder ejecutivo y representante del país frente a las demás naciones del mundo, sino un organismo creado por los Padres Fundadores desde la escritura de la Constitución en 1787.

Para historiadores como el estadounidense Howard Zinn (1922-2010), el Colegio Electoral “es un sistema antidemócratico para elegir el presidente de Estados Unidos, un sistema que no sólo estuvo defectuoso desde el inicio por pedido de los padres fundadores, sino que se ha convertido más y más defectuoso mientras el proceso electoral ha sido dominado por dos partidos principales que monopolizan la arena política, y se ha visto cada vez más dominado por el hecho de que el dinero decide quién puede alcanzar a la población estadounidense”.

La declaración de Zinn sobre el origen del Colegio Electoral se debe a que los fundadores de la nación, que escribieron la Constitución, rechazaron fervientemente que el presidente fuera elegido por el voto popular, argumentando que era necesario que el presidente de la nación fuera elegido por personas capacitadas y más inteligentes; es decir, pocas personas que normalmente se encuentran dentro de una esfera de poder.

Al rechazar la petición de que el presidente fuera elegido por el voto popular, se creó un comité para solucionar el problema, es decir, para hallar una forma en que el líder de la nación no fuera elegido por el voto popular.

Entérate:

Elecciones 2020 en vivo: Juez ordena a USPS buscar boletas rezagadas

¿Cuántos votos del Colegio Electoral se necesitan para ganar la presidencia?

El comité decidió que se debería dejar que cada legislatura estatal eligiera a un grupo de electores que se encargarían de elegir al presidente. Así nació el Colegio Electoral, el cual está conformado por 538 electores, el cual corresponde a la suma total de los 100 senadores (2 por cada estado) y 435 legisladores de la Cámara de Representantes. Los tres electores restantes provienen del Distrito de Columbia (Washington D.C., la sede del Gobierno federal). Así, el total son 538. Los votos necesarios para que un presidente gane es de un mínimo de 270.

Con el Colegio Electoral, los votantes no están en realidad votando por el presidente, sino por una lista de electores que fueron colocados por los partidos políticos del estado. Los electores se comprometen a votar por el candidato del partido que haya ganado en la elección, pero, de acuerdo con el New York Times, esto no sucede siempre. Para evitar que el elector falte a su compromiso de votar por el candidato que ganó en el estado que representa, algunos estados han implementado leyes para evitar “electores desleales” (faithless electors). En la elección del 2016, siete electores rompieron su promesa de elegir al nominado de su partido.

Debido a esta dicotomía entre la votación popular y el Colegio Electoral, la pregunta más frecuente es si un presidente puede ganar la elección aunque no haya tenido la mayoría del voto popular. La respuesta es sí, y el ejemplo más cercano a nosotros es el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario venció a Hillary Clinton pese a que la exsecretaria de Estado recibió casi 3 millones de votos más que su excontrincante; Trump ganó casi el 57% de los votos del Colegio Electoral.

Trump no ha sido el único en ganar la presidencia sin la mayoría del voto popular. Entre ellos se cuentan a George W. Bush (2000), Benjamin Harrison (1888), John Quincy Adams (1824) y Rutherford B. Hayes (1876).

¿Cuándo votan los electores del Colegio Electoral?

Ahora, ¿cómo funciona el voto de los electores? Los electores del Colegio Electoral emitirán su voto el próximo 14 de diciembre en sus estados respectivos.

Votan por medio de boletas de papel, una por la del presidente y otra por la del vicepresidente. Ellos mismos cuentan los votos y después firmar seis certificados de comprobación que son enviados a diferentes personas del Gobierno, los cuales se deben de entregar el próximo 23 de diciembre.

El 6 de enero del 2021 se realizará una sesión en el Congreso para contar los votos de los electores y declarar los resultados de la elección.

Y finalmente, el 20 de enero del 2021 se llevará a cabo la inauguración del nuevo (o reelecto) del presidente de Estados Unidos.

Ve también:

Ohio de nuevo es clave para elección presidencial

Elecciones 2020: Conteo de votos podría tardar más de lo normal