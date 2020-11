Las elecciones 2020 han comenzado; aquí las noticias más recientes sobre la jornada en Estados Unidos. Todas las horas son locales.

Entérate: Elecciones 2020: Las victorias estatales proyectadas para Biden y para Trump

13:30: Biden hablará en Delaware sobre elecciones

Joe Biden hablará sobre la elección presidencial el miércoles por la tarde, aunque es demasiado pronto para que The Associated Press declare un ganador.

El candidato demócrata ofrecerá un discurso televisado en Wilmington, Delaware. El exvicepresidente ha estado observando los resultados con su familia en su casa allí.

El jefe de la campaña de Biden expresó confianza en una victoria eventual para los demócratas durante una conversación con reporteros el miércoles, apuntando a sus proyecciones de los resultados en Nevada, Wisconsin, Michigan and Pensilvania.

La AP no va a declarar un ganador en la contienda presidencial aún porque ninguno de los candidatos tiene asegurados los 270 votos electorales necesarios. AP declaró Arizona para Biden, pero en varios estados claves es demasiado pronto para declarar un ganador: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada.

Hasta el momento, Biden tiene 238 votos electorales y Trump 218.

13:24: Trump gana uno de los votos de Maine, como lo hizo en las elecciones de 2016

El presidente Donald Trump ganó uno de los cuatro votos electorales de Maine, como lo hizo en el 2016.

Trump ganó el 2do distrito legislativo, el más rural y conservador del estado.

Aunque el demócrata Joe Biden ganó por amplio margen el estado, Maine es uno de dos estados que dividen sus votos electorales.

Biden gano el 1er distrito y el conteo del estado, lo que le da tres votos electorales.

En el 2016, Maine dio tres de sus votos electorales a Hillary Clinton y uno a Trump, siendo la primera vez en la historia en que el estado dividió sus votos.

En la contienda por la presidencia son necesarios 270 votos electorales. Biden tenía hasta este momento 238, y Trump 214.

12:10: McConnell descarta declaración de victoria

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell descarta la declaración del presidente Donald Trump de que ya ganó la elección y afirma que les tomará tiempo a los estados realizar sus recuentos.

El firme aliado de Trump dijo el miércoles dijo que “declarar que uno ganó la elección es distinto de terminar el recuento”.

McConnell dijo a los periodistas en Louisville que no le perturban las afirmaciones de Trump de que cuestionará el recuento en los estados clave, ya que “no debe sorprenderles de que ambos bandos van a tener abogados allí”.

“Las cortes decidirán las disputas, así se hace en este país”, añadió.

Trump dijo por la madrugada que “ganaremos esto, y por lo que a mí concierne ya lo hemos ganado”.

Pero el resultado no está claro en estados cruciales que Trump deberá ganar para vencer al demócrata Joe Biden.

4:00: Trump y Biden podrían ir a la Corte

La campaña del candidato demócrata Joe Biden dice que combatirá todos los intentos del presidente Donald Trump de acudir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos.

En un comunicado antes de las 4 de la mañana del miércoles, la jefa de campaña, Jen O’Malley Dillon, dijo que la declaración de Trump de que “recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos” con el fin de “detener toda votación” es “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos”. Y añadió que “prevalecerán”.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la elección presidencial. Restan cientos de miles de votos por contar y el desenlace depende de un puñado de estados fuertemente disputados de los que aún no hay resultados.

02:40: Trump quiere pedir a Corte Suprema evaluar elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió el miércoles a pedir a la Corte Suprema que evalúe la inconclusa elección presidencial. The Associated Press no ha declarado un vencedor en la carrera a la Casa Blanca.

En una aparición ante sus seguidores en la Casa Blanca de madrugada, Trump lamentó los resultados de los comicios calificando el proceso como “un gran fraude en nuestra nación”. Pero no hay evidencia de juego sucio en los ajustados comicios.

La noche terminó con cientos de miles de votos aún sin computar, y el resultado sigue sin estar claro en los estados clave que necesita para ganar al aspirante demócrata, Joe Biden.

Sin embargo, presentó la noche como una privación de los derechos de sus votantes. “Ganaremos esto y, en lo que a mi respecta, ya hemos ganado”, dijo.

“Iremos a la Corte Suprema, queremos que pare la votación”, dijo Trump. En realidad ya no se sigue votando, solo se computan las boletas.

01:12: Twitter censura a Trump tras escribir sobre “contenido engañoso” en las elecciones

Twitter oculta un mensaje del presidente Donald Trump relacionado con las elecciones, advirtiendo que su contenido es polémico y podría ser engañoso.

Durante la madrugada del miércoles, Trump afirmó sin evidencia que los demócratas estaban tratando de “robar” las elecciones. Además, de forma errónea afirmó que no se puede votar una vez cierran los colegios electorales.

Los estados permiten depositar las boletas tras la hora oficial del cierre si los electores están esperando en la fila cuando eso ocurre. Algunos permiten incluso contabilizar los votos por correo con matasellos del día de las elecciones, aunque se reciban más tarde.

El tuit de Trump se produjo después de que su rival demócrata, Joe Biden, declaró que era muy pronto para determinar el ganador en los estados en disputa.

Biden pidió a sus seguidores que mantengan la calma mientras se lleva a cabo el recuento.

Twitter dijo que colocar la advertencia en el mensaje de Trump cumple con su “política de integridad cívica”. El tuit sigue siendo visible tras hacer click en el aviso.

00:51: Joe Biden habla a sus seguidores: “mantengan la fe”

Joe Biden pidió a sus seguidores que “mantengan la fe” a medida que avanza el conteo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El candidato demócrata a la presidencia compareció pasada la medianoche del miércoles para hablar sobre un resultado electoral todavía incierto. Pasó la noche siguiendo el conteo desde su casa en Wilmington, Delaware, y después se dirigió al Chase Center para hacer una declaración en el exterior.

Ante sus seguidores dijo que sus esperanzas de victoria siguen siendo elevadas a pesar de la incertidumbre y advirtió que conocer el nombre del vencedor en los comicios podría demorarse un día o más.

“Su paciencia es encomiable”, manifestó.

Horas después del cierre de los centros electorales en todo el país, el resultado de las elecciones sigue en el aire.

Varios estados clave siguen teniendo cientos de miles de boletas por contar, tras el importante número de votos por correo recibidos, que han ralentizado el conteo en toda la nación.

Carrera por los 270 votos electorales

The Associated Press comenzó a informar ya los primeros triunfos proyectados en estas Elecciones 2020 del candidato demócrata por la presidencia Joe Biden y del presidente Donald Trump, pero otros resultados bastantes significativos no están disponibles debido a lo cerrado de los votos, como en Florida, Georgia y Carolina del Norte, estados con una gran cantidad de votos electoral que podrían inclinar la balanza de cada candidato para conseguir el mínimo de 270 votos del Colegio Electoral para ganar la presidencia.

A continuación, los estados que AP ha proyectado como triunfos para el exvicepresdiente Biden, y después de éstos, colocaremos los proyectados para Trump.

Triunfos estatales proyectados para Biden:

(El número entre paréntesis es la cantidad de electores del Colegio Electoral del estado):

Vermont (3) Virginia (13) Rhode Island (4) Nueva Jersey (14) Massachusetts (11) Maryland (10) Illinois (20) Delaware (3) Connecticut (7) Nueva York (29) Nuevo México (5) Distrito de Columbia (3) Colorado (9) Nueva Hampshire (4) Washington (12) Oregon (7) California (55)

Total de votos electorales: 209

Triunfos estatales proyectados para Trump:

Kentucky (8) Virginia Occidental (5) Carolina del Sur (9) Oklahoma (7) Tennessee (11) Alabama (9) Mississippi (6) Arkansas (6) Indiana (11) Dakota del Norte (3) Dakota del Sur (3) Wyoming (3) Luisiana (8) Nebraska (3) Kansas (6) Misuri (10) Idaho (4) Utah (6)

Total de votos electorales: 118

Carrera por los 270 votos electorales

Así va la carrera por los 270 votos electorales mínimos para ganar la presidencia según varios medios y proyecciones:

En la carrera para obtener el mínimo de 270 votos del Colegio Electoral, los resultados que van saliendo ponen por el momento al candidato demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump.

La cadena CNN tiene en sus proyecciones presidenciales a Joe Biden con 192 votos, mientras que contempla 114 votos par Trump hasta el momento.

El New York Times, que va de acuerdo con los resultados que da The Associated Press, ha indicado que Biden tiene, según las proyecciones actuales, 209 votos electorales, mientras que Trump lleva 118.

El Washington Post, por su parte, señala que Biden tiene 192 votos electorales, mientras que Trump tiene 114.

Trump y Biden empiezan a sumar triunfos

Los centros de votación empezaron a cerrar en la Costa Este la noche del martes mientras el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden concluían una épica campaña marcada por el resentimiento y el miedo, y que influirá en la manera como el país se enfrenta a una pandemia y a interrogantes básicas sobre la economía y la justicia racial.

La noche comenzó con triunfos predecibles para ambos candidatos. Trump ganó Alabama, Mississippi y Oklahoma, mientras que Biden registró triunfos en Massachusetts, su estado de residencia Delaware y Virginia, que solía no tener clara preferencia política y que se ha convertido en bastión demócrata.

Los resultados eran todavía prematuros para declarar ganadores en una apretada contienda tanto en Florida como en Georgia, ambos sin una preferencia partidista definida.

Los triunfos comienzan a definir el final de una campaña que resultó transformada por el coronavirus y marcada por las controversias. Ambos candidatos declararon que su rival no era apto para encabezar a una nación que se enfrenta al COVID-19, una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 230,000 estadounidenses, ha costado millones de empleos y ha rescrito las normas de la vida diaria.

Proyectan triunfo de Trump en Kentucky y de Biden en Vermont

El presidente Donald Trump ha ganado en Kentucky, mientras que el candidato demócrata Joe Biden ha ganado en Vermont.

Son los dos primeros estados en los que se declara un ganador para las elecciones presidenciales de 2020.

Kentucky es confiablemente conservador, mientras que Vermont es considerado uno de los estados más liberales.

Trump gana ocho votos electorales con Kentucky, mientras que Biden se lleva tres por ganar Vermont.

14:30: Las boletas de votación rezagadas tienen que ser enviadas de inmediato: juez

Un juez federal de Washington, D.C., ha ordenado a los inspectores del Servicio Postal de Estados Unidos que busquen en más de dos docenas de instalaciones de procesamiento de correo las boletas de votación que aún estén pendientes y que sean enviadas de inmediato.

La orden, que incluye centros en Pensilvania, Filadelfia, Detroit, Atlanta, el sur de Florida y partes de Wisconsin, se produce después de los retrasos en la entrega previos a las elecciones y entre temores de que la agencia no podría entregar las boletas a tiempo.

La capacidad del Servicio Postal para manejar el volumen de las boletas de votación por correo se convirtió en una preocupación después de que su nuevo director, Louis DeJoy, uno de los principales donantes del Partido Republicano, aplicó una serie de cambios de políticas que retrasaron el correo en todo el país a mediados de año.

Desde entonces, los plazos de entrega han mejorado, pero se han mantenido constantemente por debajo de los objetivos internos de la agencia de tener más del 95% del correo de primera clase entregado en un plazo de cinco días, y el servicio en algunas zonas electoralmente reñidas está muy retrasado, según los datos postales.

13:45: Millones de estadounidenses votaron por adelantado

El más reciente conteo de votos adelantados en Estados Unidos muestra que casi 102 millones de estadounidenses depositaron sus boletas antes del día de las elecciones, 73% de la participación total en la elección presidencial del 2016.

El conteo de The Associated Press revela que las votaciones adelantadas en varios estados, incluyendo los sumamente disputados Texas y Arizona, han excedido ya el total de votos de hace cuatro años.

Las votaciones adelantadas — ya sea por correo o en persona — han aumentado durante la pandemia de coronavirus, porque los votantes aprovecharon la inocuidad y conveniencia que ofrecían. Las mayores ganancias han sido en Kentucky, donde casi 13 veces la cantidad de votantes depositaron sus votos adelantadamente en comparación con 2016.

13:20: Trump predice su victoria en elecciones

Partidarios vitorearon y aplaudieron al presidente Donald Trump en la sede de su campaña, donde estuvo de visita el martes para agradecer a decenas de colaboradores.

Trump predijo su victoria, pero reconoció que podía perder. “Creo que vamos a tener una gran noche, pero es política y elecciones y nunca se sabe”, dijo.

Agregó que su campaña estaba funcionando bien en estados como Florida, Arizona y Texas. Señaló la importancia de ganar Pennsylvania.

“Ganar es fácil. Perder nunca es fácil”, dijo. “Para mí, no lo es”.

Trump dijo que el éxito traerá unidad. Enumeró lo que cree que son sus logros con el coronavirus y la economía.

Más de 100 empleados, casi todos con máscaras por el coronavirus, escucharon al candidato.

12:20: Demócratas conservarán mayoría en cámara, asegura Nancy Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que tiene la “certeza absoluta” que los demócratas conservarán una mayoría “sólida” en la cámara.

En conferencia de prensa telefónica, la demócrata californiana dijo que “esta elección trata nada menos que de recuperar el alma de Estados Unidos, de si nuestra nación seguirá las voces del miedo o si optaremos por la esperanza”.

Pelosi y la representante Cheri Bustos dicen que el partido está penetrando en territorio de Trump para ganar más bancas. Bustos dirige la campaña de los representantes demócratas que tratan de arrebatar bancas a los republicanos en Long Island, Arkansas, Indiana y zonas rurales de Virginia.

Bustos dijo que los demócratas “van a obtener triunfos en esos distritos profundamente rojos (republicanos)”.

Pelosi dijo que confía que el candidato demócrata Joe Biden arrebatará la Casa Blanca a Donald Trump.

11:00: Melania Trump acude a votar en Florida

La primera dama Melania Trump acudió a votar en un centro electoral en Palm Beach, Florida, cerca del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Cuando los periodistas le preguntaron por qué no votó con el presidente republicano la semana pasada, ella respondió: “Es el día de las elecciones, así que quería venir aquí a votar hoy”.

La primera dama saludó y sonrió a los periodistas. Ella era la única persona que no llevaba cubrebocas cuando entró al Centro Recreativo Morton y Barbara Mandel para votar.

9:45: Autoridades monitorean jornada de elecciones

Las autoridades estadounidenses están monitoreando la jornada electoral y cualquier amenaza desde un centro de operaciones en las afueras de Washington D.C. administrado por el brazo de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios dijeron que no han detectado problemas importantes, pero instaron al público a ser cautelosos y pacientes.

El director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Krebs, dijo que hubo “algún indicio temprano de interrupción del sistema”, pero no dio más detalles. Agregó que tiene “confianza en que la votación será segura, el recuento será seguro y los resultados estarán seguros”.

Krebs pidió a todos los estadounidenses “tratar todas las afirmaciones no verificadas con escepticismo y recordar que la tecnología a veces falla”.

8:50: Trump se declarará ganador de las elecciones “solo cuando haya victoria”

El presidente Donald Trump dijo el martes que los enormes mítines que convocó en las últimas y aceleradas semanas de campaña son la “última encuesta” y se traducirán en una gran cantidad de votos para su reelección.

Trump le dijo al programa “Fox & Friends” de Fox News Channel que pasará el día de las elecciones haciendo llamadas telefónicas a personas que le han sido leales y que irá a la sede de su campaña en los suburbios de Virginia para agradecer al personal.

Agregó que se declarará ganador “solo cuando haya victoria” al finalizar las elecciones. Ha habido preocupación de que Trump declare la victoria temprano, antes de que el conteo de votos sea definitivo. Pero el presidente republicano le dijo a Fox que no hay razón para “jugar” y aseguró que tiene “una oportunidad muy sólida de ganar”.

8:30: Biden comienza jornada visitando tumba de su hijo

Joe Biden comenzó el día de las elecciones visitando una iglesia y la tumba de su hijo Beau.

Él y su esposa, Jill, hicieron una escala en la mañana en la iglesia St. Joseph’s en Wilmington, Delaware, que suelen visitar los domingos.

Después de una breve visita a la iglesia acompañados de sus nietas Finnegan y Natalie, los cuatro caminaron hasta la tumba de Beau Biden en el cementerio de la iglesia.

Beau murió de cáncer cerebral en 2015, y Biden a menudo habla de su valentía mientras estaba desplegado en Irak.

El candidato demócrata dijo que pasará el resto de la jornada de elecciones en Pensilvania.

