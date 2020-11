The Associated Press comenzó a informar ya los primeros triunfos proyectados en estas Elecciones 2020 del candidato demócrata por la presidencia Joe Biden y del presidente Donald Trump, pero otros resultados bastantes significativos no están disponibles debido a lo cerrado de los votos, como en Florida, Georgia y Carolina del Norte, estados con una gran cantidad de votos electoral que podrían inclinar la balanza de cada candidato para conseguir el mínimo de 270 votos del Colegio Electoral para ganar la presidencia.

A continuación, los estados que AP ha proyectado como triunfos para el exvicepresdiente Biden, y después de éstos, colocaremos los proyectados para Trump.

Triunfos estatales proyectados para Biden:

(El número entre paréntesis es la cantidad de electores del Colegio Electoral del estado):

Vermont (3) Virginia (13) Rhode Island (4) Nueva Jersey (14) Massachusetts (11) Maryland (10) Illinois (20) Delaware (3) Connecticut (7) Nueva York (29) Nuevo México (5) Distrito de Columbia (3) Colorado (9) Nueva Hampshire (4) Washington (12) Oregon (7) California (55)

Total de votos electorales: 209

Triunfos estatales proyectados para Trump:

Kentucky (8) Virginia Occidental (5) Carolina del Sur (9) Oklahoma (7) Tennessee (11) Alabama (9) Mississippi (6) Arkansas (6) Indiana (11) Dakota del Norte (3) Dakota del Sur (3) Wyoming (3) Luisiana (8) Nebraska (3) Kansas (6) Misuri (10) Idaho (4) Utah (6)

Total de votos electorales: 118

Enfatizamos que el porcentaje de los votos contados en los centros electorales varían en cada estado. En algunos, como en Idaho, el porcentaje de votos contados es mínimo, pero incluso así se ve una gran diferencia entre los votos para Trump y para Biden. El New York Times reporta que sólo se ha contado alrededor de 1% de las boletas.

Los 13 estados más peleados para ver en estas Elecciones 2020