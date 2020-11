El esposo de Ninel Conde iría a prisión, ya que no cesan los misterios sobre su persona. Larry Barrios se ha convertido en el personaje más misterioso de los últimos meses, pues sobre su persona recaen diversas demandas, fraudes, restricciones, investigaciones del FBI.

Pero lo que es un hecho, es que Barrios podría pisar la cárcel de los Estados Unidos muy pronto por no hacerse cargo de su hijo, por lo que su ex pareja hoy exige los derechos del menor.

Ella explica que él ya ha sido citado en dos ocasiones por las autoridades norteamericanas y que además de perder su licencia en cuanto pise el país, incluso puede ir preso hasta que dé una explicación sobre su hijo. La mujer contó que Larry nunca se hizo cargo de su hijo, que incluso él le pidió abortar al bebé cuando se enteró que ella estaba embarazada y nunca tuvo interés en conocer al bebé; explica que por tema de celos, Barrios se puso muy intenso, que se enteró que él la grababa al tener relaciones sin su consentimiento, y que le puso un detective durante todo el embarazo.

Dijo que es por todos conocido que Larry ha estafado gente y no cree que sea buena imagen para su hijo y sobre Ninel opinó que ella tampoco es una buena influencia porque la actriz está peleando por su propio hijo, pero no le dice a Larry que cuide al suyo, por lo que no la considera una buena madre.

Esposo de Ninel Conde iría a la cárcel:

Más de Venga la Alegría:

Irina Baeva y Gabriel Soto hablan de lo sólido que es su amor

Niurka opina sobre boda de Ninel Conde

Héctor Parra y Ginny Hoffman, así inició su historia

Aída Cuevas sigue con demanda a Carlos Cuevas