Jueces de Georgia y Michigan desestimaron rápidamente el jueves las demandas interpuestas por la campaña del presidente Donald Trump, socavando una estrategia legal para atacar la integridad del proceso electoral en estados donde el resultado podría significar la derrota del mandatario.

Mientras tanto, el candidato demócrata Joe Biden se acercaba a los 270 votos electorales que necesita para ganar los comicios presidenciales.

En Pensilvania, la campaña de Trump ganó un fallo de apelación para enviar a más observadores del partido y la campaña a los sitios donde los funcionarios electorales están procesando los sufragios en Filadelfia.

Pero la orden no afectó el recuento de votos que se está llevando a cabo en Pensilvania.

El abogado de la campaña de Biden, Bob Bauer, dijo que las acciones jurídicas de los republicanos eran infundadas.

“Quiero subrayar que, para sus propósitos, estas demandas no tienen que tener mérito. Ese no es el propósito… Es crear una oportunidad para que ellos envíen un mensaje falso sobre lo que está ocurriendo en el proceso electoral”, dijo el jueves Bauer, acusando a la campaña de Trump de “alegar continuamente irregularidades, fallas en el sistema y fraude sin ningún fundamento”.

Biden dijo el miércoles que el conteo debía continuar en todos los estados y que “nadie nos va a arrebatar la democracia, ni ahora ni nunca”.

Pero los funcionarios de campaña de Trump acusaron a los demócratas de tratar de robar las elecciones, pese a que no hay pruebas de que algo así esté ocurriendo.

Durante una llamada con reporteros el jueves por la mañana, el director de la campaña del mandatario, Bill Stepien, dijo que “cada noche el presidente se va a la cama con una ventaja” y cada noche se encuentran nuevos votos “misteriosamente en una bolsa”.

Jason Miller, portavoz de la campaña de Trump, dijo que se tenían previstas más acciones jurídicas y que estarían enfocadas en dar acceso a los funcionarios de campaña a los sitios donde se están contando los votos.

“Literalmente revisaremos cada una de las papeletas”, dijo sobre el recuento en el disputado estado de Nevada.

La campaña de Trump también anunció que pedirá un recuento en Wisconsin. Stepien había citado “irregularidades en varios condados de Wisconsin”, sin dar más detalles.

The Associated Press declaró ganador a Biden en Wisconsin y Michigan el miércoles. La AP no ha dado la victoria a ningún candidato en Georgia, Nevada o Pensilvania.

Las demandas en Pensilvania y Michigan tenían que ver en gran medida con el acceso de los observadores de la campaña a los lugares donde se procesan y cuentan las boletas.

El caso de Georgia concernía a 53 votos en ausencia en el condado de Chatham. Fue desestimado por un juez después de que los funcionarios electorales del condado de Savannah declararan que todas esas papeletas se habían recibido a tiempo. Los funcionarios de la campaña dijeron antes que estaban considerando impugnaciones similares en una docena de condados del estado.