Descubre cómo usar la tendencia del momento: baby hair, de cabellos necios a sexy look con los tips que te brinda Kristal Silva en El Universo de Kristal.

Para comenzar, el baby hair es todo ese cabello corto que crece en el contorno del rostro, ese mismo que en ocasiones no se acomoda de ninguna forma, no sabes qué hacer con él, cómo peinarlo, pues ni el spray lo mantiene en su lugar.

La tendencia baby hair se trata justamente de utilizar estos cabellitos cortos y acodarlos de una forma sexy, de una manera más editorial y verte más moderna. Por ejemplo, puedes acomodarlo con textura en ondas sobre tu frente. Es importante que lo uses con un peinado recogido, pues con el cabello suelto no luce y se taparía.

También puedes usarlo con un wet look, ya sea en todo el contorno o solo de un lado, si no tienes muchos cabellos cortos no te preocupes, toma un poco más de tu cabello para que puedas dar movimiento y se vea como tú quieres. Otra opción es usarlo cuando te peines con coleta alta o coleta baja o bien con un chongo.

Para lograr el efecto puedes usar un cepillo de dientes, una brocha para cejas, un cepillo para pestañas o un cepillo para cejas.

Lo único que necesitas es gel para fijar cabello o gel para cejas. Toma un poco con el cepillo, satura el cabello y peina el cabello dando el look que quieras o acomódalo con los dedos. Puedes usar spray después para fijarlo y que dure más.

Tendencia “baby hair”:

