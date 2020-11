Cynthia Klitbo defiende a su novio Rey Grupero luego que un reportero de radio aseguró que él fue el responsable de un ataque sexual en 2016 en contra de la periodista Andrea Noel a quien le levantaron la falda en plena calle para luego circular el video.

Cynthia sale en defensa de su actual pareja y asegura que él no tiene nada que ver con este hecho y dice que seguramente están retomando estos temas por la polémica en el caso de Eleazar Gómez.

El Rey Grupero se defiende también y aprovecha el momento para contar la historia desde su vivencia y asegura que Andrea Noel tenía una amiga en el edificio y se puso de acuerdo para que la grabaran, “pues tiene un movimiento feminazi”, hace sus notas y que la gente la persigue, la gente eyacula en su puerta y los hombres quieren tocarla. Pero el caso no fue contra mí sino contra uno de mis compañeros”. Afirma que Noel quería 306 mil pesos, una disculpa pública y que bajaran el contenido de las redes sociales.

Sobre la reciente detención de Eleazar Gómez, Cynthia opinó que lo conoce desde niño y que está sorprendida porque no lo supo antes, pero que habrá rigor de la ley, pues no es la primera vez que lo hace.

Asimismo, la actriz pide que se tenga profesionalismo pues para hacer un reportaje de ese tamaño y una acusación de este tipo “es necesario tener pruebas, y no las hay porque la denuncia no existió y porque él no fue el agresor”.

Cynthia Klitbo defiende a su novio:

