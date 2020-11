Giovanni Medina no asistió a audiencia por cuidar a su hijo, así lo afirmó en una llamada que tuvo con Flor Rubio para Venga la Alegría al preguntarle sobre la demanda que Ninel Conde puso en su contra por violencia intrafamiliar y sobre el video que circula en el que se encuentra afuera del departamento de la cantante.

“Lo primero que quisiera compartirles es que estoy muy tranquilo como todos los días dedicado a mi hijo y a su bienestar al 100 por ciento, mientras yo hago esa labor con todo el gusto del mundo como la considero como un honor y una bendición lamentablemente su mamá cómo nos queda de manifiesto no para de hacer de su vida, y no nada más en lo que a mí respecta, un escándalo, y coincido plenamente con Ricardo en que no está respondiendo las preguntas porque está utilizando los medios de comunicación a los mismos que les dijo que no se iba a casar el mismo día que se casó”, declaró Giovanni.

Sobre el video en el que luce desesperado fuera del departamento de Ninel, asegura que “este vídeo es de hace 15 años… la verdad es que tiene mucho peso en los hechos… Todo esto lo tengo documentado en el juzgado familiar, pues esa noche mi hijo padecía de bronquitis aguda y mientras tanto su mamá, como también fue un hecho público, estaba en una discoteca de Mazaryk bailando con un hombre a las 5 de la mañana, entonces por supuesto que yo estaba desesperado por entrar a cuidar a mi hijo… pero ella ya no estaba y no me dejaba entrar para que yo no me diera cuenta que se había salido y que lo había dejado solo, esa es la realidad de ese video, pero una vez más es utilizar a los medios y mentirles a la cara”, agregó.

Giovanni Medina no asistió a audiencia por cuidar a su hijo:

