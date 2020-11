Ismael te enseña a preparar una hamburguesa de camarón con una receta de muy pocos ingredientes y una técnica para no usar huevo para compactar la proteína.

Lo primero es tener listo el camarón ya desvenado y picarlo en pedacitos, no se necesita un picado fino, ya que estña cortado, hay que pasarlo a un bowl, se sazona con sal y pimienta, alguna hierba fresca como Tomillo, pimienta de cayena y páprika. Con las manos vamos a mezclar muy bien, agregar un chorrito de aceite y mezclar amasando muy bien. El truco para no usar huevo es golpear la carne contra el tazón y esto hará que la hamburguesa empiece a soltar una elasticidad que ayudará a que se compacte y no se tenga que usar huevo.

Ahora, preparara una mayonesa de habanero. Pasa la mayonesa a un bowl grande, agrega habanero picado sin semillas y por último un poquito de páprika para darle color.

Para preparar la hamburguesa, pon la albóndiga en un sartén y con ayuda de las manos hay que presionarla para darle forma del tamaño que preiferas. Agrega un cubito de mantequilla para darle un gran sabor.

Ismael recomienda que para cualquier hamburguesa se prepare cebolla caramelizada en un sartén un poco de aceite a temperatura media, esto hará que no se queme y suelte sus azúcares naturales.

Hamburguesa de camarón:

