El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a seis mujeres inmigrantes que denunciaron que habían sido víctimas de cirugías no consensuadas e innecesarias en Georgia.

A mediados de septiembre, la exenfermera Dawn Wooten presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional en un documento de 27 páginas, el cual fue elaborado por la organización Project South y fue dirigido al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari.

El número de mujeres inmigrantes presuntamente víctimas de operaciones ginecológicas no consensuada se ha elevado a 19, de acuerdo con Los Ángeles Times.

Al menos otras siete internas del Centro de Detención del condado de Irwin, en Ocilla, Georgia, que denunciaron al médico recibieron el aviso de que podrían ser expulsadas del país pronto, apuntaron los abogados.

Una mujer detenida contó que, horas después de hablar con investigadores federales, el ICE le dijo que había levantado la suspensión de su deportación y se enfrentaba a una salida “inminente”.

Otra fue llevada a un aeropuerto rural de Georgia a primera hora del lunes, donde se le pidió que firmase los papeles de su deportación, pero fue devuelta al centro cuando sus abogados presentaron una demanda en un tribunal federal.

Las mujeres denuncian que Amin realizó operaciones que causaron o empeoraron sus dolores sin explicación de qué estaba haciendo ni ofrecerles una alternativa. Sus historias siguen un patrón más amplio de quejas presentadas por mujeres detenidas contra Amin, algunas de ellas reveladas en entrevistas con abogados y en registros médicos revisados por The Associated Press. Pero no ha habido pruebas que respalden la denuncia inicial de que realizó un gran número de histerectomías.

El Departamento de Justicia abrió una pesquisa criminal y el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también investiga el caso.

El abogado de Amin, Scott Grubman, negó anteriormente que el doctor hubiese hecho algo mal y dijo que era un “médico muy respetado que ha dedicado su vida adulta a tratar a una población de alto riesgo y desatendida en la Georgia rural”. El doctor ha dejado de pasar consulta a mujeres en el Centro de Detención del condado de Irwin.

Defensores de los migrantes han instado a los investigadores federales a examinar no solo al médico sino también al centro y cualquier papel que haya podido tener el ICE en enviarle pacientes.

Aunque la gente deportada puede participar como testigo en cualquier caso penal o civil, muchos acaban en países inestables o en situaciones en las que es dificil mantener el contacto con ellos. Estas deportaciones se producen en las últimas semanas de Donald Trump en la Casa Blanca luego de su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.

