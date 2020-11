¡Vota por tu favorito VIP de TQF! Esta es una semana muy especial, ya que da inicio a la semana VIP en la que tus famosos favoritos darán los mejor de ellos sobre el escenario.

En la semana VIP de Todos Quieren Fama participarán Jahir Ocampo, deportista; Celia Lora, influencer; Osiris, chef; Bebeshita, influencer; Germán Valdés, actor y María Rebeca, actriz.

Roger González y Valeria te esperan cada noche para acompañar, junto a los divertidos, irreverentes y atinados observadores, en cada presentación a los talentosos que participan esta semana en Todos Quieren Fama.

No dudes y apoya a tu participante favorito. Cada voto cuenta, puedes hacerlo las veces que quieras para llevar a la gloria a quien te cautive con sus actuaciones, no olvides que lo más importante de esta competencia es el carisma, pues estos famosos no se dedican al canto y aunque son muy destacados en sus respectivas carreras, en Todos Quieren Fama, la actitud que cada uno de ellos demuestre sobre el escenario es lo que cuenta para ganar.

Revive la divertida conferencia en la que seis participantes tratarán de conquistar tu corazón y el de los observadores para convertirse en los ganadores de la semana.

