Tefi Valenzuela otorgó el perdón a Eleazar “N”, pero sólo en su corazón. Así lo confirmó la modelo a través de una conferencia virtual y puso punto final al caso. La peruana dice que la situación le ha traído mucho dolor y desea estar tranquila y continuar con su vida.

“Yo de corazón lo perdono, ya no quiero hablar de él , de lo que pueda hacer o no hacer, lo perdono porque y no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón”.

Al preguntarle si considera visitar a Eleazar en algún momento en el reclusorio para otorgarle el perdón en persona, Tefi Valenzuela: “Yo les pediré que sí yo tendré que ir a audiencias, pero volver a hablar y volver a tocar esta herida es algo que no quisiera, como les digo, quiero tratar de estar bien, soy una mujer muy fuerte, sobre ir, no lo he pensado, no sé si lo haga, no lo he pensado, pero como te digo, el perdón está en mi corazón para yo no guardar un mal sentimiento”.

Sobre decirle lo que siente al hombre con el que se iba a casar, Tefi dijo que “La verdad no es algo que yo quiera pensar ahorita, creo que dependerá de las autoridades no de mí y no sé, tendría ver qué pasa con el tiempo”.

Sobre su estancia en EU para hacer una entrevista pagada respondió: “Te confirmo que no hice ninguna entrevista presencial. Yo he venido porque tenía que hacer unos papeles con la embajada, y no he cobrado por ninguna entrevista.

