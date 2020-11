Joe Biden ganó Georgia y sus 16 votos electorales en la elecciones 2020, un triunfo extraordinario para los demócratas que buscaban expandir su mapa electoral por el Cinturón del Sol.

El triunfo de Biden aumenta su ventaja en el Colegio Electoral sobre el presidente Donald Trump. Biden fue declarado el ganador de los comicios presidenciales el pasado 7 de noviembre, después de imponerse en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados que favorecieron a los republicanos en 2016.

Con Georgia, Biden llegó a 306 votos electorales por 232 de Trump.

Trump se impuso en Georgia por cinco puntos porcentuales sobre la demócrata Hillary Clinton en 2016.

En 2020, los demócratas centraron buena parte de sus esfuerzos en el estado, al que consideraron indeciso dos años después de que la demócrata Stacey Abrams perdió una apretada contienda por la gubernatura. Ambos escaños al Senado federal por Georgia estuvieron en las boletas de este año, lo que incrementó la relevancia política del estado, así como la inversión de grupos externos que intentaban influenciar a los votantes. Esas contiendas por el Senado se definirán en una segunda ronda electoral en enero.

Georgia no había favorecido a un candidato presidencial demócrata desde Bill Clinton en 1992.

Biden ya impuso una marca del mayor número de votos para un candidato presidencial triunfador y el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor. Con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York aún computando boletas, la participación electoral alcanzó un 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de The Associated Press y el sitio web U.S. Elections Project.

Ve también:

Wisconsin emite órdenes de recuento en dos condados

Biden se aproxima a los 80 millones de votos

Biden inicia la transición sin asistencia de Trump