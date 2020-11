Transportistas sufren asaltos en carreteras de México. En los siguientes videos que te presentamos se observa a un conductor cuando es atacado a balazos por asaltantes y logra evitar los disparos mientras no deja de conducir el trailer.

No se trata de una película de acción o una escena de ciencia ficción. Se ve cómo la camioneta negra que va delante del tráiler se cierra y abre fuego; sin embargo, el trailero no se detuvo. Hasta ahora se desconoce si se concretó asalto ni el estado de salud, aunque al parecer salió bien librado al moverse y esquivar los disparos, pero al volverse viral rápidamente, se sabe que no es el único caso, pues cámaras de vigilancia han demostrado que es un hecho recurrente.

Otro transportador fue atacado por ladrones en la carretera México-Veracruz, se bajaron del auto para emparejarse a la cabina, pero el conductor aprovechó un descuido y logró escapar. Un caso más se dio en la carretera de Tulancingo de la misma forma.

Los transportistas recorren grandes distancias y enfrentan una gran inseguridad, pues tan solo este año se registraron mil asaltos a transportes de carga.

