Eleazar “N” y Tefi Valenzuela se encontraron en segunda audiencia. El actor llegó a la audiencia por violencia familiar equiparada en contra de su ex novia Stephanie Valenzuela en una camioneta que lo trasladó del Reclusorio al Poder Judicial.

Una hora después llegó Tefi Valenzuela, quien se notaba algo tensa, situación que la llevó a reservarse cualquier tipo de comentario ante los más de 30 medios de comunicación que se presentaron.

Los abogados de Eleazar “N”, Froylán Díaz y Edgar Becerra a su llegada a la audiencia también evitaron responder a la prensa. Quien llegó algo molesto por la posible libertad de Eleazar fue el abogado de la modelo peruana Jaime Carvajal, quien recalcó que “No hay ningún acuerdo… Ella desde un principio dijo que iba con todo hasta el final”.

Después de los rumores que afirman que Eleazar podría quedar libre, por primera vez podemos ver la asistencia de la señora Melisa Sánchez, mamá del actor, pese a que ella no se encuentra en muy buen estado de salud.

También asistió la prima del actor y ella le pide a Tefi que perdone a Eleazar porque “ya bastante tiene destrozada su vida y su carrera. Ella no pierde la esperanza de que este martirio pronto tendrá fin, pues hay un video que usarían como prueba contundente ante las supuestas agresiones físicas que probarían que nunca fueron realizadas por Eleazar, pues el día 4 de noviembre a las 4:22 de la mañana la peruana no tenía ningún golpe ni mordida; sin embargo, esto no prueba la inocencia ni la culpabilidad del imputado.

Eleazar "N" y Tefi Valenzuela se encuentran;

