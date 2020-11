Más denuncias contra Lupita Jones, pues Jocelyn Graniglia se suma a las denuncias de maltrato. Ella fue la representante de México en 2014 en Miss Universo, pero detrás de esa corona, a sus casi 20 años vivió momentos complicados con las actitudes que Lupita Jones tuvo con ella durante su preparación como reina de belleza.

Hoy Jocelyn alza la voz y busca que el maltrato humano en estos concursos sean descartados y dijo “es una lucha a la cual nos enfrentamos, como bien dijo ‘yo sé de dónde vienes’, pues todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos a los que nos enfrentamos, todos tuvimos que superar obstáculos y todos queríamos esta oportunidad de poder levantarnos a través de lo que ella ha construido con mucho esfuerzo, en ningún momento le quitamos el mérito de todo el esfuerzo ni todo lo que ha trabajado para llevar esta plataforma, pero sí creemos que el tipo de escuela debe de tener un cambio en el mundo de las pasarelas”.

Se dice que Jocelyn fue maltratada psicológicamente por Lupita Jones por su manera de vestir e incluso la obligó a trabajar el día que su abuela había fallecido, al respecto, respondió: “en muchas situaciones trato de no recordarlas mucho, sí perdí a mi abuelita en ese tiempo, fue un proceso y claro que me hubiera gustado tener un poco más de sensibilidad y empatía, pero eso es algo que no podemos pedir de las personas.

Aunque es la primera vez que expresa que no la pasó del todo bien en este concurso, Jocelyn asegura que se vio afectada emocionalmente, “yo creo que de muchas maneras traté de comunicar lo que yo sentía, pero obviamente siempre va haber dos lados de la historia y siempre habrá personas que van a creer en ti y que no van a creer en ti. Lo importante es que tú sepas quién realmente eres, que tú sepas lo que tu palabra vale y al final de cuentas las acciones hablan por la persona”.

Jocelyn Graniglia se suma a denuncias contra Lupita Jones:

