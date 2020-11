Eleazar “N” enfrentaría segunda demanda y su abogado Froylan Díaz, quien representa a Eleazar “N” en el proceso en el cual es acusado por violencia familiar en contra de Tefi Valenzuela, aunque dice desconocer el dato, señala que gracias a los videos que se han filtrado en los que se ve a Stephanie sin mordidas podrían comprobar que la versión de los hechos por parte de la peruana carecen de veracidad.

“Para que vean que la historia no es como la cuenta ella. En el lapso en que él estaba detenido en la patrulla, tengo entendido que ella grabó estos vídeos y en los videos se ve claramente que no tiene ninguna lesión… estaban (los videos) en el teléfono de Eleazar porque la chica fue quien se los mandó. Él hasta el día de ayer estaba enamorado después de como la vio, no creo”, dijo.

Tendrán hasta el 6 de enero de 2021 para poder presentar las pruebas que muestran la inocencia de su cliente.

Al ser cuestionado sobre una segunda demanda y que se emprendió un nuevo proceso en contra del actor, el representante legal respondió “no he escuchado nada… si mi cliente cometió algún tipo de delito hay una pena y la ley deberá ser justa para ambas partes”.

Eleazar “N” enfrentaría segunda demanda:

