Diego Armando Maradona murió este miércoles 25 de noviembre por un paro cardíaco.

Considerado por miles de fanáticos como el mejor jugador de futbol de la historia, Maradona dejó no sólo entristecido al mundo de este deporte en especial, sino también a todos aquellos que convivieron con él fuera del balonpié, en los que se cuentan incluso el papa Francisco I, jefe de estado del Vaticano y la Iglesia Católica, así como líderes de estado de distintos países.

Tras ser informado de la muerte de Maradona, el papa Francisco “recuerda con afecto las ocasiones de encuentro de los últimos años y lo recuerda en la oración, como lo hizo en los últimos días desde que se enteró de sus condiciones de salud”, dice a los periodistas Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Además del papa argentino, otra personalidad que lo despidió con afecto fuera del futbol fue el guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, quien lo conoció en persona durante la gira musical de la banda en 1981 en Buenos Aires, Argentina. En una publicación en Instagram, el guitarrista recordó cuando Maradona subió con el grupo al escenario para presentar la canción “Another One Bites the Dust”. Apenas ayer, May recordaba el aniversario luctuoso de Freddy Mercury, que murió el 24 de noviembre de 1991.

Además de este tipo de personalidades, múltiples estrellas del balonpié dieron su adiós al ídolo de su infancia y después colega en el mundo del futbol profesional.

A continuación, las publicaciones con las que diferentes futbolistas se despidieron de El Pibe:

