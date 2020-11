Que Lupita Jones pida perdón a todas las mujeres, pide Sofía Aragón, quien visitó Ventaneando y dejó claro que no quería dar más declaraciones sobre el tema con Lupita Jones, ya que “es un tema que no debe de tomarse como un rumor o cómo chisme y se debe decir la verdad”

Todo empezó cuando le informaron que no iría a coronar a la nueva reina de la belleza mexicana en otra televisora y cuenta “lo que callamos está utilizando esa excusa para justificar cómo se inicia todo este movimiento, el cual ya estamos nombrando ‘La verdad detrás de mí corona’, que viene de mucho tiempo atrás. Quiero recalcar que no tenían nada que ver con ir a coronar, claro que fue motivo para alzar la voz porque si ella lo que intentaba con ese comunicado era alterarme o sacarme de mi zona de paz, no lo iba a lograr porque ya sabe que no soy así, entonces en este momento me da muchísimo gusto podrá decir que las verdades que yo dije en el en vivo todas las puedo comprobar que no tiene nada que ver con estar enojada o triste o molesta por el tema de la corona”.

Al preguntarle cómo se siente con la disculpa que Lupita le ofrece a ella, responde: “yo no tengo nada que perdonarte, a mí no me ofendió, realmente sus verdades fueron tan falsas que no me mueven, entonces que mejor le pida perdón a todas las reinas que sí les hizo, a los maquillistas, a los diseñadores, a toda la gente que fueron parte de su equipo, a todos los que le conocen y pida disculpas a todas las mujeres por hablar de esa forma, por permitir que un hombre se refiera a ellas con esa descalificativo tan grave, a mí no me ofendió, no me hizo sentir nada, entonces la disculpa quedó en el aire”, concluyó.

