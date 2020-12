Carmen Salinas y la historia detrás de Aventurera luego que el escritor de Cuna de Lobos le regalara la adaptación. Ella pensó en Itatí Cantoral, pero en ese momento le ordenaron en su casa Televisa que hiciera la telenovela “Salud, dinero y amor” con Huicho Domínguez. En ese momento, “Edith González me habló para preguntarme si va a ir a la final de Guadalajara Neza y me pidió que si le conseguía boletos,fuimos a Guadalajara y fuimos a comer después del partido, me acuerdo que había música ambiental y ella se paró a bailar y le dije a El Chato, ‘Edith es Aventurera´. La actriz narra que unos días después Edith González le llamó para decirle que ella era Aventurera y así fue como entró ella, después entró Itatí Cantoral y luego todas las demás.

“Yo no tuve problema con ninguna, a la hora que se quiere venir que se vaya, pues ni modo, nunca causó ningún problema”, afirma Carmen.

Asegura que “el peor error de mi vida fue haberme asociado con las hermanas Vallejo por sinvergüenzas, no me daban ganancias de las entradas; llenamos el Madison Square Garden de Nueva York y tomé la decisión de decir hasta aquí. Se quedaron con todo el vestuario las luces, el sonido; me dejaron la demanda de un músico y ellas eran las que corrían, yo no, a mí no me gusta correr a nadie”, agrega.

