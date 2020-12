Así como el número de estadounidenses que pidieron asistencia pública por desempleo disminuyó la semana pasada, el número de empleos agregados en el mercado laboral en noviembre también se redujo.

Los empleos agregados en noviembre demuestran la lenta recuperación económica del país.

De acuerdo con un reporte publicado este viernes por el Departamento de Trabajo, empleadores de agregaron a 245,000 trabajadores en noviembre, el quinto mes consecutivo en que las contrataciones de empleados han disminuido.

La tasa de desempleo en noviembre bajo dos puntos porcentuales con respecto al mes anterior, de 6.9% bajo a 6.7%.

El New York Times advirtió contra esa cifra diciendo que no “captura la extensión del desempleo porque no incluye a personas que han dejado la fuerza laboral y que no están buscando activamente por trabajo”.

La caída en la cifra de empleos agregados en noviembre también está relacionada con la pérdida de 93,000 trabajadores temporales que ayudaron para el Censo 2020.

Asimismo, la ralentización en las contrataciones se vincula al incremento masivo de contagios de COVID-19 que ha provocado una nueva ronda de restricciones.

Mientras la recuperación se ralentiza, el Congreso y el Gobierno federal no han logrado acordar el nuevo paquete de ayuda que se vio estancado por razones políticas entre lo pedido por los demócratas y la recalcitrancia de los republicanos y el Gobierno de Trump a ceder.

Este viernes, el presidente electo Joe Biden pidió al Congreso que se apruebe el paquete de ayuda bipartidista de 900,000 millones de dólares, lo cual es la mitad de lo que pedían los demócratas y que los republicanos y Trump se rehusaban a aceptar.

