El catálogo completo de canciones de Bob Dylan, uno de los grandes tesoros en la historia de la música, fue adquirido por Universal Music Publishing Group por una suma no revelada.

El catálogo incluye clásicos modernos como “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are a-Changin’”, “Knockin’ On Heaven’s Door” y “Like a Rolling Stone”, un conjunto de obras quizás sólo comparables con aquellas de los Beatles, cuyas canciones fueron readquiridas por Paul McCartney en 2017 tras cambiar de manos varias veces, debido a su alcance e influencia.

El New York Times, el primero en reportar sobre el acuerdo, dijo que éste se negoció directamente con Dylan.

Dylan encabezó la lista de Rolling Stone de los 100 mejores compositores de todos los tiempos en 2015 y su canción “Like A Rolling Stone” fue nombrada la mejor que jamás se haya escrito por la revista.

Dylan tuvo influencias del músico de blues Robert Johnson y del cantautor folk Woody Guthrie, pero le agregó una profundidad lírica a su música que terminó mereciéndole el Premio Nobel de Literatura en 2016. Es el único músico que ha recibido este premio.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados el lunes, pero el catálogo podría ser el más valioso de la industria musical. Hace cuatro años, cuando los herederos de Michael Jackson vendieron la mitad restante que poseían del catálogo del artista, recibieron 750 millones de dólares.

Canciones “brillantes y conmovedoras”

“Brillantes y conmovedoras, inspiradoras y hermosas, profundas y provocadoras, sus canciones son eternas — las haya escrito hace más de medio siglo o ayer”, dijo Sir Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group, en un comunicado.

Las canciones de Dylan han sido grabadas más de 6.000 veces por artistas de decenas de países, culturas y géneros musicales. Los lanzamientos más notables incluyen la exitosa versión de The Byrds de “Mr. Tambourine Man”, la del grupo Peter, Paul and Mary de “Blowin’ in the Wind” y la de Jimi Hendrix de “All Along the Watchtower”.

Joan Baez, Bryan Ferry y la cantante folk Odetta lanzaron álbumes de homenaje a Dylan, pero su influencia es inconmensurable. Patti Smith, Adele y Sting contribuyeron en un álbum en honor al músico por su trabajo por los derechos humanos en 2012.

La venta del catálogo de Dylan llega unas semanas después de que las reflexiones del cantautor judío sobre el antisemitismo y letras de canciones suyas inéditas se vendieran en subasta por un total de 495,000 dólares. También le sigue a la reciente venta de Stevie Nicks de la mayor parte de su música a la compañía editora y de representación de talento Primary Wave.

Dylan se dio a conocer en la escena folk del Greenwich Village de Nueva York a principios de la década de 1960. Cuando subió una guitarra eléctrica al escenario en 1965, dividió a la comunidad musical en lo que entonces se consideró un cambio radical para el artista.

Entonces produjo tres álbumes consecutivos en apenas poco más de un año que cambiaron el curso del rock ‘n’ roll esa década, comenzando con Bringing It All Back Home.

Desde entonces ha vendido más de 125 millones de discos a nivel mundial.

Ve también:

John Lennon cumpliría hoy 80 años. Su trayectoria musical en videos

Top10: Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Bad Bunny, el artista más reproducido de 2020 en Spotify