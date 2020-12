El presidente electo Joe Biden nominará al general de cuatro estrellas retirado Lloyd Austin para que sea secretario de Defensa, según tres personas al tanto de la decisión. Si el Senado lo confirma, Austin sería el primer líder afroamericano del Pentágono.

Biden eligió a Austin por encima de la favorita, Michele Flournoy, ex alta funcionaria del Pentágono y simpatizante de Biden que hubiera sido la primera secretaria de Defensa en la historia del país. Biden también había pensado en Jeh Johnson, ex asesor legal general del Pentágono y ex secretario de Seguridad Nacional.

Noticia en desarrollo

Te recomendamos:

Biden elige a Xavier Becerra como secretario de Salud