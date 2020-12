Niurka Marcos, al desnudo en nuevo calendario 2021, el cual presentó ante los medios de comunicación a su regreso a la Ciudad de México luego de haberse instalado en su nueva residencia en la ciudad de Mérida en Yucatán.

La cubana presentó su calendario 2021, un regalo que quiso darse a sus 53 años y en el que se mostrará al público su espectacular cuerpo al desnudo.

También habló del caso de Ninel Conde y Larry Ramos, así como de su compatriota Livia Brito y reveló si en algún momento fue golpeada por alguna pareja como lo sucedido con Eleazar “N” y Teffi Valenzuela, quienes enfrentan un proceso legal.

“Una vez Juan y yo nos ‘bajamos’ como dos adolescentes a empujones. A mí me han pegado como a cualquier mujer. Fue el papá de Kiko, éramos muy jóvenes, no lo estoy justificando, no es justo, pero la persona cuando se arrepiente y pide otra oportunidad, hay que dársela… el papá de Kiko sí me puso la pistola, me ahorcó, me arrastró de los pelos y me hizo bastantes cosas feas”, dijo la actriz.

Sobre el caso de Livia Brito, le recomendó que sea inteligente, pues si se queja que esas cosas no le suceden en su país, recuerde que está en México y el público pensará que se regrese desde donde vino si no quiere que le pasen estas cosas.

Niurka al desnudo en nuevo calendario:

