“Lo importante es el futuro del menor”: Abogado de Giovanni Medina. Así lo explicó el representante legal de Giovanni Medina, padre del hijo de Ninel Conde, y expresó que en este caso no se trata de ganar o perder: “Yo nunca he utilizado la palabra ganar o perder aquí, no es un proceso entre dos partes, es un proceso en el que va de por medio el futuro de un menor”.

Aclaró que en el proceso que llevan Ninel Conde y su cliente se evalúa dónde puede vivir mejor un menor, dónde puede desarrollarse mejor un menor y dónde puede vivir un futuro más cierto.

“Esa es la materia de este procedimiento, hay pruebas para saber dónde estaría mejor. Evidentemente de nuestra parte hay un sin número y un cúmulo de pruebas que oportunamente se irán desahogando”, aclaró.

“Evidentemente como abogado trataré de que el menor viva a su lado (de Giovanni) porque hay una cuestión que va más allá de lo profesional, viene lo ético, lo moral y lo personal, pues yo soy padre, soy abuelo y como tal, lo que quiero es brindarle a éste menor la mayor seguridad y futuro posible”, concluyó.

