Ninel Conde sólo pide ver a su hijo en Navidad, tras la negativa del juez de iniciar un juicio por violencia en contra de Giovanni Medina.

A la salida de la audiencia expresó : “Como mujer me siento frustrada, uno tiene que respetar las decisiones, pero desde mi humilde punto de vista el juez no consideró los factores, las pruebas sí, pero la perspectiva de género no se consideró. Se va a apelar, por supuesto, porque tenemos elementos suficientes y no nada más por mí sino por todas las mujeres que sufrimos este tipo de violencia, no quiero ser una Abril más que no le creyeron”.

Agregó que “lo más curioso fue que uno de sus compañeros (periodista) me escribió las 10 de la mañana y me dijo ‘tu ex está diciendo que tiene la victoria’, yo dije qué raro, si la audiencia todavía ni empieza, ¿cómo sabe que tiene la victoria?, son muchas cosas inconsistentes, pero bueno. Yo sigo confiando en la mejor justicia que es la de Dios y también que hay autoridades que van a revisar la apelación”.

Aseguró que “el juez dijo muy claramente ‘no estoy diciendo que no existe un delito, lo que estoy diciendo es que necesito más elementos que prueben el dicho’. Aquí lo triste y los huecos legales de los que somos víctimas las mujeres que sufrimos violencia de género es que a veces necesitas, aparentemente, tener las heridas frescas o venir medio muerta. Es muy doloroso que el dicho de una mujer herida, violentada, queda en entredicho porque sólo es su dicho”.

Sobre ver a su hijo pide a Giovanni Medina “lo invitó a que me permita ver a mi hijo en Navidad, que me permita abrazar a mi hijo y darle un regalo… Te invito Giovanni, ya que eres tan buena persona, tan buen padre, que dejes a ese niño ver a su madre, a ese niño que tienes alineado para que no quiera hablar conmigo, estás haciendo un gran daño a ese niño. No es un estandarte que tu hijo diga ‘no quiero hablar con mi mamá’, no es algo bonito, estás amargando su corazón, no le hables mal de su mamá, su mamá no lo ve hace 8 meses, no tendría porqué niño decir no quiero hablar contigo en las videollamadas”.

