Una trabajadora de salud en Alaska, Estados Unidos, fue la primera persona en presentar una reacción alérgica grave momentos después de recibir una dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la enfermedad de COVID-19.

La reacción alérgica ocurrió el pasado martes y se reporta que la trabajadora de la salud se mantiene hospitalizada bajo observación este miércoles en espera de ser dada de alta.

La trabajadora de la salud de mediana edad no tenía ningún historial de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica diez minutos después de que fue inoculada en el Hospital Regional Bartlett, ubicado en Juneau, Alaska, dijo un funcionario del hospital, de acuerdo con The New York Times.

El funcionario dijo que la reacción alérgica incluyó ruborización y falta de aliento.

El director del departamento de emergencia del hospiptal, Lindy Jones, dijo que se disminuyó de manera pronta la reacción después de que la trabajadora fue tratada con epinefrina, y añadió que, pese a la reacción adversa, la trabajadora siguió entusiasmada por haber recibido la vacuna contra COVID-19 y que será dada de alta este miércoles.

Mientras millones de estadounidenses, así como otras naciones, están esperando ansiosas la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la noticia de esta reacción alérgica deberá estar en el centro de las discusiones de expertos de la salud, así como funcionarios gubernamentales que están a cargo de una de las campañas de inoculación más grandes de la historia moderna.

Hace una semana, dos trabajadoras de la salud de Reino Unido también tuvieron reacciones alérgicas después de haber recibido la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero la diferencia en su caso fue de que ellas sí tenían un historial de alergias. No obstante, se cree que la reacción anafiláctica de la trabajadora estadounidense fue similar a la de las británicas.

Este miércoles, las autoridades de salud de Reino Unido dijeron que las personas con “un historial significativo de reacciones alérgicas” no deberían ser inoculadas con la vacuna anti COVID-19 fabricadas por Pfizer/BioNTech, según recogió CNN.

La otra vacuna que está a la espera de la aprobación de la Admisnitración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) es la de Moderna, que será evaluada por un panel de expertos de la agencia estadounidense previa a una posible aprobación.

