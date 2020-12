Vadhir Derbez habla de la supuesta relación de Aislinn Derbez, pues la noticia de que la modelo decidió darse una nueva oportunidad en el amor y que ha superado a su ex esposo Mauricio Ochman ha sido todo un escándalo del espectáculo y más porque el afortunado se encargó de levantar muchas sospechas al compartir una imagen en redes sociales en la que aparece la hija de Eugenio Derbez con un mensaje en el que explicaba que el destino siempre te pedirá que crezcas.

Al respecto, el también actor dijo “No, la verdad, como estamos en pandemia, cuando los he visto ha sido muy poco pero si sí, ¿qué tiene? No es todo muy enterado de eso más que por ustedes, pero prefiero no decir más”.



Vadhir también fue cuestionado sobre la segunda parte del reality familiar “El viaje de los Derbez”, la cual ya está más que lista y misma en la que no estará Mauricio Ochman como el cuñado, Vadhir dice que “Todo está bien, porque todos nos llevamos muy bien en general, además ya todos somos adultos y entendemos, y tenemos que ajustarnos a todo eso, pero así es la vida”.

Vadhir Derbez habla de la supuesta relación de Aislinn:

