Ninel Conde y Larry Ramos provocan gritos y empujones en el Aeropuerto y con ello se viene abajo la noticia de que los recién casados estaban separados desde hace un mes, pues este martes la pareja fue captada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y entre gritos empujones y un intenso bombardeo de preguntas la cantante aclaró qué pasa con su pareja y si verá a su pequeño Emmanuel en Navidad.

Entre tanto alboroto, Ninel se detuvo un momento y declaró “Se dicen muchas cosas, hacen muchos chismes y estoy cansada, estoy saturada de tantos dimes y diretes, lo que se ve no se pregunta, no tengo nada que aclarar lo único que quiero decir es que los chismes no me interesan”.

Sobre la situación legal de Larry dijo “Aquí está la policía, que lo agarren” y concluyó: “Lo único que quisiera y le sigo pidiendo a Dios es poder abrazar a mi hijo en Navidad, es lo único que quisiera, pero el señor se está haciendo… y me duele, y estoy triste porque se viene una Navidad triste sin mi hijo, pero tranquila porque sé que Dios hará justicia”.

El que hizo caso omiso de todo fue el colombiano Larry Ramos, quién al parecer se quedó sin abogado en su proceso legal en Estados Unidos.

