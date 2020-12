¿Jenni Rivera fue amenazada antes de morir? Todo apunta a que las cosas sucedieron así, y que el accidente en donde perdió la vida, fue provocado.

Pero no fue hasta que se cumplieron siete años de la muerte de Jenni que salió a la luz una entrevista en donde, supuestamente, la Diva de la Banda aseguró esta teoría.

Las amenazas contra Jenni Rivera

El presentador Pepe Garza compartió la última entrevista que le hizo a la famosa, en donde ella misma revela que recibió una serie de llamadas anónimas que le advertían no presentarse en Tampico, o de lo contrario la iban a matar.

“Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida…. yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”, aseguró la cantante.

Sigue leyendo:

Así fueron las últimas horas de vida de Jenni Rivera

Según dijo, desconocía porque tenía amenazas de muerte, pues jamás realizó algo ilegal.

“No tengo idea, mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho no me meto con nadie…” explicó Jenni Rivera.

En el audio, la Diva de la Banda también compartió que en Michoacán la habían amenazado con “cortarle la cabeza”. Además de que el FBI intentó comunicarse con ella por otra supuesta amenaza de secuestro en su presentación en Reynosa; en donde le advertían que no tenía que ir.

Pero la familia de la cantante no estaba enterada de las amenazas ni de su contacto con la agencia estadounidense.

VíaTwitter o mensaje de texto, Jenni recibió amenazas de supuestos miembros del crimen organizado, pero esto no la intimidaba.

En una de sus últimas presentaciones en Reynosa, la Diva tuvo que huir del escenario debido a los rumores de que, entre los asistentes, se encontraba un grupo armado.

Aquí el audio completo de dicha entrevista:

Te recomendamos:

Los misterios detrás de la muerte de Jenni Rivera