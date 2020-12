Luego de la destitución de Miguel Herrera de la dirección técnica del América, la directiva comenzó la búsqueda por su nuevo entrenador; lista que encabezaría Robert Dante Siboldi, quien se perfila a tomar el equipo de cara al Guard1anes 2021.

De acuerdo a información del periodista de ESPN, John Sutcliffe , además del uruguayo existen otras opciones como Diego Alonso, incluso el español Roberto Moreno. Sin embargo, la decisión final, se daría a conocer este domingo, probablemente durante el programa estelar de la televisora dueña de América.

América contempla anunciar este domingo a su técnico para que así, comience los entrenamientos de pretemporada de cara al torneo de la Liga MX.

El ex entrenador de la Máquina es quien llevaría la delantera en la búsqueda del banquillo. No obstante, las negociaciones tuvieron algunas complicaciones pues surgieron más candidatos. En el caso del uruguayo, en su trayectoria ya presume el título de Liga con Santos Laguna, mientras que con los cementeros consiguió llevar al equipo a tener un gran funcionamiento, para su mala fortuna no logró alcanzar el ansiado título de Liga MX.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Entérate:

Robert Lewandowski gana premio FIFA al mejor jugador