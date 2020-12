En esta ocasión en Todos Quieren Fama: Semana de comediantes, pues en el escenario se presentarán participantes muy especiales, ¡así como lo lees! algunos comediantes darán lo mejor de sí para interpretar sus canciones favoritas a lo largo de la semana. Recuerda que tu concursante favorito luchará día con día con cada canción para ganarse el corazón del público y el de los observadores.

No dudes y apoya a tu participante favorito. Cada voto cuenta, puedes hacerlo las veces que quieras para llevar a la gloria a quien te cautive con sus actuaciones, no olvides que lo más importante de esta competencia es el carisma, pues estos famosos no se dedican al canto y aunque son muy destacados en sus respectivas carreras, en Todos Quieren Fama, la actitud que cada uno de ellos demuestre sobre el escenario es lo que cuenta para ganar.

Todos Quieren Fama: Semana de comediantes

Archie Balardi

Olgasana

Carlos Eduardo Rico

Celedonio

Homerito

Los Huarachines

Roger González y Valeria te esperan cada noche para acompañar, junto a los divertidos, irreverentes y atinados observadores, en cada presentación a los talentosos que participan esta semana en Todos Quieren Fama.

Además, cada noche –de 7 a 11 PM C – tienes la oportunidad de revivir en www.aztecaamerica.com la divertida presentación en la que los siete participantes tratarán de conquistar tu corazón y el de los observadores para convertirse en los ganadores de la semana.

