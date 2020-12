La trágica muerte de Jenni Rivera hace ocho años dejó un hueco para todos y todas sus fans, pero también algunos mensajes que sólo fueron reproducidos después de su muerte, así como algunas canciones inéditas que han lanzado de manera póstuma, como la canción “Quisieran tener mi lugar”.

A seis años de su muerte, en el 2018, salió a la luz lo que se considera el último mensaje que la Gran Señora, como era conocida la cantante, envió a su hija Chiquis Rivera antes de morir.

El mensaje adquiere más importancia debido a que la Diva de la Banda se había distanciado de su hija mayor semanas antes del accidente.

En su último concierto, que tuvo lugar en Monterrey, Jenni Rivera se conmovió hasta las lágrimas cuando comenzó a cantar la canción “Paloma negra” (compuesta por Tomás Mendez Sosa y popularizada por cantantes como Chavela Vargas y Lola Beltrán, entre otros).

Antes de comenzar a cantarla, la Gran Señora pidió al público que le ayudara a cantar la desgarradora canción de amor y parrandas. En ese momento, Jenni Rivera dio sus últimas palabras dirigidas a su hija Chiquis Rivera.

“Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, dijo Jenni Rivera en su último concierto, un día antes de viajar a la Ciudad de México en el fatídico día de su muerte, el 9 de diciembre del 2012.

Pero ese no fue el último mensaje para toda su familia.

El último mensaje provino de los escombros del avión en el que viajaba y donde fueron encontrados sus restos. Según medios, el mensaje se encontraba con ella y era un pedazo de una hoja de papel proveniente de su Biblia.

De acuerdo con el Heraldo de México, fue Doña Rosa Saavedra, la mamá de Jenni Rivera, quien contó la historia del último mensaje de la cantante de banda para su familia.

Doña Rosa contó que los hermanos de Jenni Rivera fueron con ella para entregarle ese mensaje. Iban cargando una chamarra negra con la que había cantado, llena de aceite y con un papel en la mano.

El último mensaje decía: “estad firmes en todo momento”.

“Se estaba haciendo así [simulando el movimiento con una mano] el papel, era un pedazo de la Biblia de Jenni, y decía el párrafo ‘Estad firmes en todo momento’, eso fue todo lo que trajeron, entonces dije yo ‘Gracias Señor, gracias por que me la prestaste ese tiempo y fue maravilloso”, contó Doña Rosa.

