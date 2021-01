Bárbara de Regil no quiere que su hija envidie su cuerpo, así lo compartió de manera muy humana sobre la relación que tiene con su hija Mar y cómo ha tratado de cuidarla de las comparaciones y comentarios que recibe en redes sociales, en donde la confrontan constantemente con el físico de su progenitora.

“Yo no quiero que que Mar me vea como una competencia, porque me tocó ser mamá joven, es por eso que siempre decidí darle una buena alimentación y buenos consejos, yo hablaba con ella y le decía no puedes comer eso porque estás en un exceso de todo, escoge sólo una cosa. Esto lo hice porque precisamente, no quiero que mi hija al rato se vea en el espejo y diga ‘yo tengo un cuerpo cero cuidado y mi mamá sí’ y me agarré envidia, entonces yo estoy feliz con que Mar se quiera, ya ama comer saludable, ama hacer ejercicio”, dijo la actriz.

Sobre los comentarios hirientes que recibe su hija por internet, ambas han tratado de erradicarlos por salud mental: “yo no me fijo en eso, y menos Mar… yo le digo no peles a esas personas, imagínate su vida que están viendo qué decir, la gente que critica lo hace para manifestar sus sueños fallidos, la gente critica en ti lo que ellos nunca lograron, yo no crítico a nadie, a mí me vale gorro”, agregó.

Compartió que en breve lanzará una aplicación para que muchas mujeres logran una mejor versión en este 2021.

