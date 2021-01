Las faldas de “La Mujer Dormida” ardieron en llamas a 13 horas de comenzar el año 2021. Tragedia ambiental consumió parte del Iztaccíhuatl. El fuego se anunció en la ladera noroeste del volcán. Decenas de combatientes intentaban sofocarlo, por la noche lo controlaron, pero se reactivó durante el sábado. Se retomaron las labores desde muy temprano pero columnas de humo blanco consumían este gran pulmón.

Tras varias horas, cientos de personas lucharon contra el fuego y el humo en la zona alta de la montaña mientras la comunidad se organizó para ayudar “a mí me duele mucho lo que está pasando, yo soy de aquí y he visto siempre la montaña y verlo como ésta destruyéndose me duele muchísimo”, dijo una pobladora.

En las instalaciones de la Cruz Roja de Amecameca se reúnen víveres para los combatientes que se encontraban ya agotados por la labor, sin víveres. Llegaron más socorristas, incluso la guardia nacional, para recibir instrucciones.

Pese a la magnitud, las autoridades lo consideraron un incendio superficial que se propagó en su mayoría por pastizales y se dice que, presuntamente, fue provocado por la mano del hombre: “Desafortunadamente tenemos el reporte de que fue una fogata por senderistas, es muy lamentable”.

Para las ocho de la noche estaba sofocado en 90% y antes de que amaneciera el domingo ya estaba de regreso el humo, era menor, pero persistía detrás de la cabeza de la “Mujer Blanca”. A las 12 horas del domingo Conafor reportó que el 90% del incendio está controlado y se estimaban aproximadamente 367 hectáreas con puntos de calor.

Después de 48 horas de un trabajo titánico por parte de brigadistas, el director de Probosque informó que ya no había fuego en el Iztaccíhuatl y quedó 100% controlado. En los próximos tres días se valorarán las afectaciones.

