“Dave the Clown”, un luchador ¡Al Extremo! que en Humano al Límite comparte una de las experiencias que lo marcaron de por vida justo en una de sus luchas.

“Una vez en la Arena Querétaro estaba luchando contra Halloween, Damián 666 y el Mosco, luchadores muy aguerridos y que tienen la etiqueta de ser luchadores extremos”. La batalla era realmente dura, se daban con todos, y es que estar arriba del ring para los profesionales no es cosa de juego.

“Recuerdo que la lucha estaba muy fuerte, a mí me habían pegado con sillas, me habían metido a un bote, me habían dado con todo, había estado muy fuerte y yo, la verdad, estaba muy enojado. Recuerdo perfecto que saqué a Halloween del ring y pasé un tope, que es entre la segunda y la tercera cuerda cuando sales con todo tu cuerpo y obviamente como vienes impulsado por las cuerdas vas a una potencia muy fuerte, aparte los cuerpos en caída duplican su peso; le volé tan fuerte y con tanto odio que me lo llevé…”, dice.

“Dave the Clown” jamás imaginó que su vuelo le traería lesiones de por vida: “La rodilla me pega exactamente en la esquina de un escalón, se me desgarró, los ligamentos, se me inflamaron los meniscos y prácticamente la rodilla por detrás se deshizo”, narra.

Dave sufrió una lesión que casi concluye con su carrera: “Recuerdo haber luchado ese día, no podía caminar y el otro día yo tenía otra lucha”. La preocupación invadió sus pensamientos, pero fueron más sus ganas de salir adelante y logró convertirse en un verdadero “Humano al Límite”.

“La lucha libre es un deporte duro, es un deporte lleno de golpes y de lesiones, en todo momento vas a estar adolorido, lesionado, pero si es tu sueño, persíguelo, y cuando lo logras realmente te sabe a victoria”, concluye.

“Dave the Clown”, un luchador ¡Al Extremo!:

