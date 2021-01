Revive el encuentro entre Sansón, Cuatrero y Okumura vs The panther, Blue panther Jr y Fuego que se vivió en los domingos de Lucha Libre Mexicana por Azteca América y no te los pierdas cada fin de semana a las 7 PM / 6 C.

Sansón

Originario de Lagos de Moreno, Jalisco, Sansón es conocido por ser hijo de Cien Caras, es decir, Carmelo Reyes González. Regularmente hace equipo con su hermano Cuatrero y su primo Forastero, en un trío que es conocido como Nueva Generación Dinamita, un stable heel de lucha libre profesional en el Consejo Mundial de Lucha Libre integrado por Forastero, Sansón y El Cuatrero, mismo que cuenta entre sus logros suma haber sido Campeones en Parejas de la Arena Coliseo, ganados por El Cuatrero y Sansón, se llevaron el Campeón Mundial de Peso Medio del CMLL y una vez Campeones Nacionales de Tercias ganados como equipo.

Okumura

Luchador profesional japonés que fuera alumno de Masanobu Kurisu, un gran luchador japonés recordado en México por haber luchado en el Toreo de Cuatro Caminos en los 80`s. Okumura debutó en diciembre de 1994 como independiente en su país. En marzo de 2004 dejó el All-Japan y cambió de rumbo al conocer a Black Cat (Kuroneko) y se integró al Consejo Mundial de Lucha Libre en México hasta la fecha.

Sansón, Cuatrero y Okumura vs The Panther, Blue panther Jr y Fuego – Primera caída:

Segunda caída:

Tercera caída:

