El FBI arrestó el viernes a un hombre de Arkansas que fue fotografiado sentado frente a un escritorio de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante la irrupción de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio, anunciaron las autoridades.

Richard Barnett se entregó a agentes del FBI en la sede de la policía del condado Benton, dijo Connor Hagan, portavoz del FBI en Little Rock. Está en el Centro de Detención del condado Washington en la cercana Fayetteville, Arkansas, sin derecho a fianza y a la espera de una audiencia judicial. En los registros de la cárcel no aparece que tenga un abogado.

Ken Kohl, el principal fiscal federal adjunto en Washington, dijo que Barnett, de 60 años, fue encausado por ingresar a la oficina de Pelosi, donde “dejó una nota y se llevó parte del correo de la presidenta”. Enfrenta tres cargos federales: ingresar a sabiendas o permanecer en terrenos restringidos sin autorización; ingreso violento y desorden público en los terrenos del Capitolio; y robo de propiedad o registros públicos. Si es declarado culpable podría pasar hasta un año en una cárcel federal.

Las autoridades dicen que Barnett estaba entre los partidarios de Trump que allanaron el Capitolio el miércoles. Cinco personas murieron debido a las protestas y la violencia, incluyendo un policía del Congreso.

En documentos de la corte las autoridades mencionan que pudieron identificar a Barnett en parte por las fotografías tomadas por los medios de comunicación cuando él estuvo dentro del edificio. Las autoridades también utilizaron tomas de video de las cámaras del Capitolio y una entrevista en video que Barnett le concedió a un reportero del New York Times en la que dijo: “No me robé (un sobre) … Puse una moneda de 25 centavos sobre su escritorio, aunque ella no lo vale”.

Barnett es de Gravette, en el noroeste de Arkansas. En las redes sociales se ha identificado como partidario de Trump y del derecho a poseer y portar armas de fuego.

Kurt Maddox, alcalde de Gravette, dijo que la foto de Barnett en la oficina de Pelosi le ha traído al pueblo atención indeseada y que algunos residentes han sido amenazados.