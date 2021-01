Federica Federica Quijano fue operada de emergencia hace unos días por un problema que enfrentaba en el esófago. En entrevista telefónica, platicó de lo que realmente estaba viviendo: “Hace tres años me diagnosticaron esófago de Barrett, que es como una cicatriz, una cortada, digamos, en el esófago, que te lo causa reflujo, cosa que yo no sabía, porque yo no sentía nunca reflujo, nunca sentí nada, nunca tuve ni gastritis, ni nada, entonces eso es lo raro. Si no te lo cuidas es la primera causa de cáncer en el esófago, entonces mi doctor me dijo que cada tres años me hiciera una endoscopia, y tres años después me la hice, fui al hospital, me hicieron la endoscopia y ya no me dejaron salir”.

El constante refugio y acidez que tenía le provocaron serios problemas en sus cuerdas vocales: “Estaba lastimando a mis cuerdas vocales, entonces tenía sinusitis, me costaba muchísimo trabajo llegar a tonos altos, había notas que ya no podía llegar como podía cantar antes; de hecho se formaron unos nódulos en las cuerdas, entonces poco a poco se tendrían que ir desinflamando con recuperación”.

Al preguntarle si sintió miedo por esta situación, la cantante dijo: “Cien por ciento, yo creo que por cualquier cosita, cuando hablas de algún tipo de anestesia general, obviamente tienes este miedo de ¿qué pasa si no despierto? y entonces pues yo básicamente me puse en las manos de Dios y dije ‘bueno, si no despierto’, aunque on es una cirugía grave, el doctor me enseñó lo que hizo”.

Federica Federica Quijano fue operada de emergencia:

Más de Venga la Alegría:

Disfruta tus contenidos preferidos en AZTECA MÁS