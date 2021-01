Alerta de fraude por venta de vacuna en sitios falsos. Así es, las páginas son muy parecidas, utilizan las mismas fotografías, los mismos colores, la misma letra, sus pestañas tienen títulos iguales, incluso los dos sitios (el original y el falso) publican los mismos derechos y permisos de salud.

Al navegar este sitio que es similar al del laboratorio se nota que tiene pestañas, pero no todas están activas, lo mismo sucede al llegar a los botones de las redes sociales, pues tampoco dirigen a ningún lugar, eso sí, en la parte superior dan la bienvenida con un anuncio que llama la atención “Vacuna contra covid-19”, los pedidos están a un clic de distancia.

Al llamar, responde una persona haciéndose pasar del laboratorio Pfizer, al preguntarle por la vacuna aseguran tener un pequeño de stock disponible para público en general con un costo de tres mil pesos y entrega a domicilio. Se muestran muy hábiles muy hábiles en el discurso, saben del manejo de la vacuna, pues al cuestionarlo sobre la entrega de las dosis, contestan que no se recomienda porque no se maneja un refrigerador que mantenga la vacuna a 70 grados bajo cero, por lo que indican que se aplicará la primera y en 21 días posteriores se visitará nuevamente el domicilio para aplicar la segunda dosis aseguran que una persona del laboratorio se hace cargo de aplicar la vacuna, e incluso dan monitoreo por los 21 días.

Para hacer la compra pide un registro y enviarán el número de cuenta para hacer el pago en dos horas por la misma solicitud y demanda de la vacuna. Al preguntarle sobre el pago en una sola exhibición responde que se pide el pago completo por la demanda de vacunas y tardaría en llegar de un día para otro la Ciudad de México y en Toluca Estado de México el mismo día.

También se le preguntó si se puede visitar las oficinas, a lo que responden que no hay atención de mostrador para la venta de la vacuna; sin embargo, no resisten todas las preguntas pues al preguntarles si es posible visitarlos para tener más información, el pseudo empleado contesta que es posible ir directamente a la planta, pero al preguntarle la dirección, de inmediato colgó el teléfono para no responder.

