Rescatan a niño: Padrastro y madre lo maltrataban, él amenazaba con matarlo, por lo que ésta asustada mujer pidió ayuda a las autoridades para que rescaten a su nieto de cuatro años de edad, que era torturado por su padrastro y su propia madre en la colonia Doctores de la CDMX.

“El día de ayer me habló una de las vecinas… que ella presenció como el padrastro golpea al niño, le sacó sangre de la nariz de la boca y después de él, ella lo sigue golpeando”, afirmó la abuelita.

Desde hace tiempo el menor era martirizado por su padrastro y su mamá, y las agresiones crecieron. Llegó un momento en que los ataques comenzaron a ser fotografiados por el padrastro y las fotos se las enviaba a la abuelita del niño para extorsionar a cambio de no lastimarlo: “Lo vendó de ojos boca y de manos; está golpeado el niño, se ve en las fotos que él me manda y me dice que le deposite 22 mil 500 pesos, y si no se los depositó, él va a matar al niño, luego la mamá”, agrega.

El pequeño no sólo recibía golpes de la pareja, sino también de su propia madre, “El niño acaba de cumplir exactamente cuatro años el día 2 de enero; es muy maltratado por la mamá, siempre lo ha sido, ella me lo deja por tiempos”.

Tras la denuncia de la angustiada abuelita, agentes de investigación realizaron un operativo y rescataron al niño, también fueron detenidos su padrastro y madre, quienes fueron trasladados al Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

