Su esperanza de recuperar un poco de lo perdido se vino abajo, el regreso a semáforo rojo afecta de nuevo a comerciantes y transportistas, además de empleados y empresarios.

Han sido días de incertidumbre, pues tras el cambio a semáforo rojo comenzó de nuevo el calvario para comerciantes, transportistas, empresarios y empleados que viven al día, así lo aseguran líderes empresariales: “Desde que regresamos al semáforo rojo hemos tenido una situación complicada, difícil no sólo para el sector restaurantero, sino para la mayoría de los sectores productivos del estado y, sin duda, del país. El hecho que estemos en semáforo rojo no nos permite tener una afluencia de comensales como quisiéramos o desearíamos; sin embargo, es lo que estamos viviendo por la circunstancia de no seguir la recomendación a la población en general y las medidas de salud”.

Para los trabajadores del volante la situación es aún más crítica, de un día a otro, el trabajo se les acabó. Los dueños de negocios que esperaron meses para poder activar sus negocios y con ello sus ingresos de nuevo tuvieron que enfrentar más pérdidas, pero a pesar de las circunstancias, los empresarios aseguran que en este 2021 la situación podría mejorar.

Semáforo rojo afecta de nuevo a comerciantes y transportistas:

