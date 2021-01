Sharis Cid regresa al sitio donde asesinaron a su pareja tras dos años del terrible suceso en el que donde fue asesinado su pareja, Isaías Gómez, de cinco disparos: “Fue una catarsis, fue regresar al lugar, regresar al hotel, darme cuenta de la situación por mis propios ojos, no por medio de videos que medio he visto, porque la verdad no he querido ver muchos y fue muy fuerte. Fui dos veces, la primera fue una catarsis, el recordar todo y la segunda vez fue decirle ‘mira todo lo que lograste, aquí está, algún día se hará justicia y algún día será de tu hijo, eres maravilloso y te dejo ir con amor’, entonces fue muy lindo y si la justicia terrenal no hizo nada en dos años y tanto, ahora sí, todo en manos de Dios.

Con este acto, la actriz trata de cerrar el tema del asesinato de quién fue su compañero de vida: “Han sido ya dos años y tres meses, es un proceso tremendo, largo, pero ahorita te lo platicó con una sonrisa porque de verdad me da alegría ver lo que ha logrado. Me da alegría haberlo llevado como hasta hoy ha llevado este proceso, o sea todavía tenemos la esperanza de que se sepa, aunque duela, pero emocionalmente yo ya cerré esa etapa de mi vida”.

Muy honesta, mostró su desacuerdo sobre como las autoridades han tomado el caso del asesinato que se vivió en San Miguel de Allende el 30 de septiembre del 2018: “Por supuesto que no, me dio mucha tristeza porque se prometieron demasiadas cosas cosas que nunca se cumplieron, pero sólo Dios sabe por qué”.

