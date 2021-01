Acusan a Lupillo Rivera de robarle a su propia sobrina; su hermano lo defiende de las acusaciones que hace unos días, Pita Saavedra, tía de del cantante ventiló, a través de sus redes sociales, en las que afirma que el cantante timó a su también sobrina Katia Saavedra al grabar varios temas en su estudio, mismos que hasta ahora se niega a entregarle.

Hoy, Juan Rivera sale en defensa de su hermano y deja claro que los Rivera no son ladrones y que su tía siempre los ha visto con malos ojos: “Yo no sé qué negociación tuvo mi hermano con ella, yo sé que mi carnal lo acusaron de robar, pero los Rivera hacemos muchas cosas, somos locos, destrampados, impulsivos, lo que quieran decir, pero ,gracias a Dios, rateros no, entonces yo no sé qué confusión hubo ahí, lo que yo sé que el productor él es dueño. También sé que mi tía todo lo que hacen los Rivera está mal, todo nos critican y un buen acto ahora al parecer es un acto malo. Esperemos que le vaya bien a ella, a mi tía y también a mi sobrina y que se solucionen esas broncas. Mi carnal ahorita está muy ocupado con las cosas que está haciendo y tal vez no le puede dar el lugar a la niña”, dijo.

Juana segura que su hermano está feliz al lado de su nueva novia Giselle: “Gracias a Dios está bien, toda la familia la aprecia mucho, es una muchacha muy linda, muy noble, muy leal, muy apegada a su familia, que es algo bonito porque eso quiere decir, me imagino, le dará lo mismo mi hermano”.

