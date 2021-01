Luego que hace una semanas se desataran los rumores al respecto de la separación entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan, ahora han asegurado que efectivamente, la pareja ya terminó su relación y han determinado separare.

Los rumores comenzaron en diciembre, luego que Hernández generó comentarios y controversia cuando no apareció en las fotos navideñas de su esposa e hijos, Noah y Nala. De igual forma el ‘Chicharito’ no tiene una foto con Kohan desde el pasado 22 de octubre del año 2020, la modelo australiana no comparte una imagen con Javier desde 8 de octubre, un día después de que naciera su hija, Nala.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Entérate:

El golazo del Chucky Lozano vs Empoli

Tecatito Corona, nombrado jugador más valioso del Porto

José Juan Macías, positivo por Covid en Chivas