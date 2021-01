Yanira Díaz, supuesta prima de Eleazar “N” niega que el actor tenga privilegios en la cárcel y confirma que el actor, quien sigue encarcelado por la denuncia de quien fuera su pareja Stephanie Valenzuela atraviesa por una severa depresión.

Ella ha intenta visitarlo en días pasados; sin embargo, no lo logró debido a la contingencia sanitaria que permite la entrada al Reclusorio Norte sólo a familiares directos: “No sé me permite la entrada porque no soy familiar directo, me vieron entrar y me vieron salir rapidísimo. No tuve acceso a nada, le traía unas cosas que me había pedido, pero bueno, venía con toda la intención de darle un abrazo. Para que ustedes se den cuenta que no tiene ningún privilegio. Él está triste, pero hay que ser fuertes, tiene que ser fuerte y precisamente a eso venía el día de hoy pero pues no.

Yanira fue tajante al asegurar que Eleazar haya enviado mensajes a Stephanie desde el reclusorio: “No, no tengo idea, pero no creo, porque no tuvo acceso, no creo que tenga el privilegio o de alguna forma de mandar mensajes”.

“Quería venir a verlo y platicar con él, pero no se pudo, pedí hablar con el director, pero me dijeron que está en recorrido, no saben cuánto se va a tardar o si va a salir, pero me decían que no que no creen que me pudieran dar el acceso “, concluyó.

Prima de Eleazar "N" niega que el actor tenga privilegios:

